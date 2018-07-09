Крестины принца Луи. Шесть интересных фактов о королевском крещении

Сегодня, 9 июля, в 16:00 по местному времени в Лондоне состоится крещение маленького принца Луи, младшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
Третьего ребенка герцога и герцогини Кембриджских, который появился на свет 23 апреля 2018 года, будут крестить в той же церкви, что и первенца пары, принца Джорджа – в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца.
По сообщению Кенсингтонского дворца, крестины принца Луи продлятся около 40 минут. Для британской публики это будет второй шанс увидеть третьего малыша Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Впервые общественность имела возможность наблюдать за принцем в день его рождения, во время выписки герцогини Кембриджской из госпиталя Святой Марии в Паддингтоне.
В преддверии крестин трехмесячного принца Луи портал Harper's Bazaar опубликовал увлекательные факты о традициях крещения в британской королевской семье.
1. В королевской семье детей крестят в особенной купели. Всех королевских малышей крестят в специальной серебряной купели Лилии, напоминающей одноименный раскрытый цветок. Купель была изготовлена в 1840 году по заказу королевы Виктории и принца Альберта для крещения их первого ребенка. Впервые купель использовали в феврале 1841 года в Тронном зале Букингемского дворца. Большую часть времени купель бережно хранят в лондонском Тауэре и забирают оттуда только ради крещения королевских младенцев.
2. Крестильная рубашка для королевских детей сшита по образцу 1840 года. До 2004 года всех королевских младенцев крестили в особенной одежде, которая была сшита в далеком 1840 году для крещения старшей дочери королевы Виктории. В этой рубашке крестили 62 королевских потомков, в том числе, королеву Елизавету II, принцев Уильяма и Гарри.
Но 14 лет назад старший портной королевы посчитал данный наряд слишком изношенным, поэтому была пошита его точная копия – из спиталфилдского шелка и хоннитонского кружева. В новом одеянии крестили двух старших детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон – Джорджа и Шарлотту.
3. Святую воду для крещения доставляют из реки Иордан. Точно еще неизвестно, в какой святой воде будет крещен принц Луи, но для крестин его старших брата и сестры была использована вода из реки Иордан, в которой Святой Иоанн крестил Иисуса. Согласно данным BBC, для церемонии крещения принцессы Шарлотты воду привозил лично Иорданский королевский двор.
4. Церковь, где будут крестить принца Луи, может посещать любой желающий. В Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца проходят регулярные воскресные службы, доступные широкой публике. Это место имеет богатую историю. Именно здесь были женаты королева Виктория и принц Альберт, здесь же в 1893 году состоялась церемония бракосочетания дедушки и бабушки королевы Елизаветы II – короля Георга V и королевы Марии. Часовня была повреждена бомбой во время второй мировой войны, но с тех пор полностью восстановлена.
5. Первым публично крещеным членом королевской династии была принцесса Евгения. Нарушая традиции, герцог и герцогиня Йоркские крестили младшую дочь Евгению во время обычной воскресной церковной службы в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме в 1990 году. Кстати, Евгения стала единственным королевским ребенком, которого не крестили в купели Лилии.
6. Кто проводит обряд крещения. В большинстве случаев, все королевские крещения проводит старший епископ Англиканской церкви. Сегодня вечером принца Луи будет крестить архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Однако королева Елизавета II в 1926 году была окрещена архиепископом Йоркским, Космо Гордоном Лэнгом, который тогда был вторым по старшинству епископом в Англиканской церкви.
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