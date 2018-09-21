Красная помада и туфли старшей сестры. Ким Кардашьян показала свое школьное фото

Американская звезда Ким Кардашьян показала, как выглядела в школьные годы.

37-летняя светская львица опубликовала на своей странице в Instagram снимок из личного архива, продемонстрировав, как выглядела в седьмом классе.

На фото Кардашьян изображена в стильном пиджаке с белой полоской, короткой юбке и в туфлях на высоком каблуке, а образ школьницы дополнен ярко-красной помадой.

«7 класс. Это была моя любимая помада «на выход». Она обязательно должна вернуться», - сообщила звезда в подписи к фото, намекнув на планы перевыпустить красную помаду «из 90-х» для своего бьюти-бренда KKW Beauty.

В комментариях к снимку поклонники Кардашьян отметили, что она выглядит старше своих лет, а ее наряд не соответствует образу школьницы из седьмого класса:

«А туфли у сестры стащила?», «Странно выглядит для школьницы из 7 класса», «Странно, на стуле написано 4 класс. Ким, ты что-то не договариваешь?», «Красная помада в 7 классе? Ну и дела!», - пишут в Сети.

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