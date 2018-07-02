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Королевский casual. Меган Маркл появилась на матче по конному поло в стильном летнем образе

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Королевский casual. Меган Маркл появилась на матче по конному поло в стильном летнем образе
© Instagram

В минувший уикенд Меган Маркл посетила поло-клуб Coworth Park в Аскоте, где проходили ежегодные двухдневные благотворительные соревнования по поло Audi Polo Challenge.

Традиционно в соревнованиях принимали участие члены королевской семьи, включая супруга Маркл принца Гарри.

Герцогиня Сассекская выбрала для неофициального выхода в свет стильный летний образ, появившись на матче в клетчатом платье Shoshanna, стоимостью 395 долларов и кожаных коричневых сандалиях на низком ходу от одного из ее любимых брендов Sarah Flint.

Отметим, в воскресенье Маркл появилась на публике в еще одном стильном casual-образе – в белой рубашке J.Crew, классических облегающих черных брюках от Everlane и балетках в тон от Дома моды Chanel. Образ дополнили солнцезащитные очки от Mikita и шляпа бренда Madewell x Biltmore.

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