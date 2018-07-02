Королевский casual. Меган Маркл появилась на матче по конному поло в стильном летнем образе

В минувший уикенд Меган Маркл посетила поло-клуб Coworth Park в Аскоте, где проходили ежегодные двухдневные благотворительные соревнования по поло Audi Polo Challenge.

Традиционно в соревнованиях принимали участие члены королевской семьи, включая супруга Маркл принца Гарри.

Герцогиня Сассекская выбрала для неофициального выхода в свет стильный летний образ, появившись на матче в клетчатом платье Shoshanna, стоимостью 395 долларов и кожаных коричневых сандалиях на низком ходу от одного из ее любимых брендов Sarah Flint.

Публикация от Meghan De Sussex (@meghanmarkle.harry) 2 Июл 2018 в 5:00 PDT

Публикация от Fashion Lover (@fashionlovernewyork) 2 Июл 2018 в 5:01 PDT

Публикация от Queen Of Heart (@princess_of_.wales) 2 Июл 2018 в 5:08 PDT

Публикация от •Meghan & Harry• (@meghanmarkkle) 2 Июл 2018 в 2:35 PDT

Публикация от Carter "Captain" Rogers (@thecaptainnomad1) 2 Июл 2018 в 7:46 PDT

Отметим, в воскресенье Маркл появилась на публике в еще одном стильном casual-образе – в белой рубашке J.Crew, классических облегающих черных брюках от Everlane и балетках в тон от Дома моды Chanel. Образ дополнили солнцезащитные очки от Mikita и шляпа бренда Madewell x Biltmore.

Публикация от The Duchess Of Sussex Lately (@duchessofsussexlately) 1 Июл 2018 в 10:30 PDT

Публикация от Meghan and Harry (@babyofsussex) 2 Июл 2018 в 7:01 PDT

Публикация от Meghan, Duchess of Sussex (@firstduchessofsussex) 2 Июл 2018 в 6:20 PDT

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook