Королевские правнуки. Кому бабушка Елизавета рассказывает сказки на ночь

Официальная свадебная фотосессия Принцессы Евгении и Дэвида Бруксбенка. На фото: на второй линии Принц Джордж, Принцесса Шарлотта, Теодора Вильямс, Исла Филиппс, Луи де Живанши; на первой линии Миа Тиндалл, Саванна Филиппс, Мод Уиндзор.

Ее Величество Елизавета II ожидает восьмого правнука – первенец Принца Гарри и Меган Маркл родится весной, предположительно в начале апреля следующего года. Кто они – еще семь правнуков Королевы Елизаветы?

Представляете, какой шум стоит в Букингемском дворце, официальной резиденции королевы Елизаветы, когда собирается вся семья – внуки и правнуки. Все 755 комнат дворца – отличное место для игр в прятки. У Королевы Елизаветы шесть внуков и уже семь правнуков. Издание People помогло пересчитать всех семь малышей, а заодно и их родителей.

Саванна Филипс, 7 лет

Родители: Питер Филиппс, сын Принцессы Анны (дочери Королевы Елизаветы) и ее первого мужа Марка Филлипса, и Оутумн Филипс. Питер – четырнадцатый в линии наследования королевского престола. Занимает пятнадцатое место в очереди на престол.

Фото: Getty Images

Исла Филиппс, 6 лет

Родители: Питер и Оутумн Филипс. Занимает шестнадцатое место в очереди на престол.

Исла и Саванна Филиппс вместе с родителями Оутумн и Питером Филиппс. Фото: Getty Images

Принц Джордж, 5 лет

Родители: Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Принц Джордж занимает третье место в очереди на престол после своего дедушки Принца Чарльза и отца Принца Уильяма.

Фото: EPA

Миа Тиндалл, 4 года

Родители: Зара Тиндалл и Майка Тиндалл, бывшая звезда рэгби. Зара – дочь Принцессы Анны (дочери Королевы Елизаветы) и ее первого мужа Марка Филлипса. Миа занимает восемнадцатое место в очереди на трон.

Миа Тиндалл с родителями Зарой и Майком Тиндалл. Фото: Getty Images

Принцесса Шарлотта, 3 года

Родители: Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Принцесса Шарлотта занимает четвертое место в очереди на престол после своего дедушки Принца Чарльза, отца Принца Уильяма и старшего брата Принца Джорджа.

Принцесса Шарлотта с матерью Кейт Миддлтон. Фото: EPA

Принц Луи, 6 месяцев

Родители: Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Третий сын родился в апреле этого года.

Кейт Миддлтон с Принцем Луи. Фото: EPA

Лена Тиндалл, 3 месяца

Родители: Зара и Майка Тиндалл. Прежде чем родить Лену, Зара Тиндалл пережила два выкидыша.

Майк и Зара Тиндалл в ожидании дочери Лены. Фото: Getty Images

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