Королевские правнуки. Кому бабушка Елизавета рассказывает сказки на ночь

Ее Величество Елизавета II ожидает восьмого правнука – первенец Принца Гарри и Меган Маркл родится весной, предположительно в начале апреля следующего года. Кто они – еще семь правнуков Королевы Елизаветы?
Представляете, какой шум стоит в Букингемском дворце, официальной резиденции королевы Елизаветы, когда собирается вся семья – внуки и правнуки. Все 755 комнат дворца – отличное место для игр в прятки. У Королевы Елизаветы шесть внуков и уже семь правнуков. Издание People помогло пересчитать всех семь малышей, а заодно и их родителей.
Саванна Филипс, 7 лет
Родители: Питер Филиппс, сын Принцессы Анны (дочери Королевы Елизаветы) и ее первого мужа Марка Филлипса, и Оутумн Филипс. Питер – четырнадцатый в линии наследования королевского престола. Занимает пятнадцатое место в очереди на престол.
Исла Филиппс, 6 лет
Родители: Питер и Оутумн Филипс. Занимает шестнадцатое место в очереди на престол.
Принц Джордж, 5 лет
Родители: Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Принц Джордж занимает третье место в очереди на престол после своего дедушки Принца Чарльза и отца Принца Уильяма.
Миа Тиндалл, 4 года
Родители: Зара Тиндалл и Майка Тиндалл, бывшая звезда рэгби. Зара – дочь Принцессы Анны (дочери Королевы Елизаветы) и ее первого мужа Марка Филлипса. Миа занимает восемнадцатое место в очереди на трон.
Принцесса Шарлотта, 3 года
Родители: Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Принцесса Шарлотта занимает четвертое место в очереди на престол после своего дедушки Принца Чарльза, отца Принца Уильяма и старшего брата Принца Джорджа.
Принц Луи, 6 месяцев
Родители: Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Третий сын родился в апреле этого года.
Лена Тиндалл, 3 месяца
Родители: Зара и Майка Тиндалл. Прежде чем родить Лену, Зара Тиндалл пережила два выкидыша.
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