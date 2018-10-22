Не смолчал. Принц Гарри рассказал, о ком мечтает – дочке или сыне

Перед церемонии официального открытия Игр Непокоренных в Сиднее, австралийцы, приветствующие Герцога Сассекского вдоль дороги, а благодаря Instagram и весь мир, узнали, что 34-летний принц хочет дочку.

Как сообщает E.News, это произошло по дороге в Сиднейскую оперу. Вдоль трассы, через которую пролегал путь Принца Гарри на торжественное открытие Игр Непокоренных, как всегда, выстроились тысячи подданных, желающий приветствовать гостя королевских кровей. Одна из женщин в толпе не выдержала, и, наконец, задала вопрос, который давно крутиться у всех на языке: «Ваше Высочество, кого бы вы хотели – дочку или сына?!»

«Надеюсь, что родиться дочка!» – выкрикнул в ответ Гарри.

Напоминаем, через день, после того как Кенсингтонский дворец официально объявил, что герцог и герцогиня Сассекские ждут ребенка, пара сама подтвердила эту весть уже в Австралии, находясь там с официальным визитом: «Мы не могли бы выбрать лучшего места, чтобы объявить, что мы ждем ребенка, не важно это будет мальчик или девочка».

Фото: EPA

Также, уже находясь в Австралии Принц Гарри и Меган задержались пообщаться с женщиной по имени Джессика и ее 5-месячной дочкой Гарриет.

«Как только я представила мою дочь Принцу Гарри, – поделилась своими впечатлениями Джессика, – Он произнес: «Отличное имя!», может они теперь выберут имя Гарриет для своей дочки?!»

На прошлой неделе Меган Маркл прошла ультразвуковое обследование, которое положено проходить на 12 неделе беременности. Сейчас уже есть возможность определить пол ребенка даже на более ранней стадии благодаря анализу крови плода.

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На сегодняшний день не известно, знают ли Принц Гарри и Меган Маркл, кого ждут. Как показывает пример его старшого брата Принц Уильям и Кейт Миддлтон, у которых родилось уже трое детей, традиционно Британский королевский двор объявляет пол ребенка только после его появления на свет.

Фото: EPA

Как сообщала ранее Sunday Times, будь то мальчик или девочка, герцог и герцогиня Сассекская не будут требовать каких-либо королевских обязательств для своего ребенка, а хотят, чтобы он жил, как выразился Принц Гарри «сравнительно нормальной жизнью». Такую жизнь, например, предпочла для своих детей Зары Тиндалл и Питера Филлиппса, родная тетя Гарри, Принцесса Анна.