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Королева Елизавета II, принц Гарри и Меган Маркл провели церемонию в Букингемском дворце

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Герцог и герцогиня Сассекские

Герцог и герцогиня Сассекские

Принц Гарри и Меган Маркл вместе с королевой Елизаветой II провели ежегодную церемонию вручения наград Queen's Young Leader Award в Букингемском дворце.

Программа Queen's Young Leader Award существует уже четыре года, а премию вручают молодым активистам в возрасте 18-29 лет со всех стран Содружества наций. Ежегодно Ее Величество отмечает заслуги молодежи в улучшении качества жизни других людей, в частности, в вопросах психического здоровья, доступа к образованию, гендерного равенства и так далее.

В начале 2018 года Елизавета II поручила развивать эту благотворительную инициативу своему внуку принцу Гарри. Конечно же, помогать мужу в этом деле стала и Меган Маркл, которая после свадьбы активно занялась своими монаршими обязанностями. Теперь герцог и герцогиня Сессекские вместе выступают покровителями программы Queen's Young Leader Award.

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Для церемонии награждения Меган Маркл выбрала сдержанное светлое платье Prada с двойным рядом пуговиц, клатч Prada и черные туфли Aquazurra. Наряд Меган отлично контрастировал с ярким желто-зеленым цветочным платьем королевы. 

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