Королева Елизавета II готовит для принца Гарри и Меган Маркл щедрый свадебный подарок

То, что принц Гарри и Меган Маркл попросили своих гостей вместо свадебных подарков пожертвовать деньги на благотворительность, не мешает королеве Елизавете II порадовать внука и его невесту весьма щедрым презентом.

Как передает Harper's Bazaar, Ее Величество может подарить молодоженам Йорк-коттедж, расположенный на территории Сандрингемского дворца – частной усадьбы Виндзорской династии.

Несмотря на то, что точно предугадать, что королева Елизавета II подарит Гарри и Меган на свадьбу, невозможно, известно, что у правящей королевы Великобритании есть привычка дарить близким недвижимость. Об этом говорит королевский биограф Дункан Ларкомб.

В частности, Ее Величество подарила своему сыну принцу Эндрю поместье Саннингхилл-Парк, принцу Чарльзу от матери досталось поместье Биркхолл, а принц Уильям и Кейт Миддлтон получили в подарок от королевы резиденцию Анмер Холл в графстве Норфолк.

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"Таким образом, есть все шансы, что Гарри и Меган могут стать счастливыми владельцами прекрасного имущества за пределами Лондона", – говорит Ларкомб, – "Скорее всего, в руках Гарри и Меган окажется Йорк-коттедж".

Потенциальный дом принца Гарри и Меган Маркл находитcя примерно в ста километрах от Кенсингтонского Дворца, где пара проживает сейчас. Площадь поместья Сандрингем составляет восемь тысяч га, включая огромный парк на 240 га и сад на 24 га. Королева Елизавета II унаследовала дворец от своего отца, короля Георга VI.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в Виндзорском замке.

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