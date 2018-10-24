На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Королева бала. Кейт Миддлтон вышла в свет в роскошном платье с рыбьим хвостом

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Кейт Миддлтон на приеме в Буккингемском дворце.
Фото: Getty Images

Кейт Миддлтон на приеме в Буккингемском дворце.

В Букингемском дворце состоялся торжественный банкет в честь визита Короля и Королевы Нидерландов. По этому исключительному случаю Кейт Миддлтон надела знаменитую тиару Cambridge Lovers Knot Tiara.

В Великобритании с официальным визитом гостят Их Величества Король Нидерландов Виллем-Александр и Королева Максима. Вчера в Буккингемском дворце состоялся торжественный прием в их честь. Как сообщает Elle.com герцогиня Кембриджская блистала на этом балу в роскошном платье с рыбьим хвостом Alexander McQueen.

Фото: Getty Images

Но главной изюминкой ее наряда стала по истине королевское украшение – тиара, носящая название Cambridge Lovers Knot Tiara – Плетенная тиара любимцев Кембриджских.

Фото: Getty Images

Эта тиара была изготовлена в 1913 году ювелирной компанией E. Wolff & Co. по заказу придворных ювелиров Garrard & Co для Королевы Марии, супруги Короля Георга V. Это почти копия тиары, которую носила бабушку Королевы по материнской линии – Принцесса Августа Гессен-Кассельская, Герцогиня Кембриджская, супруга Адольфа Фредерика, герцога Кембриджского, седьмого сына Короля Георга III.

В прошлый раз Кейт Миддлтон надевала эту тиару на дипломатический прием в 2017 году, когда в Великобритании гостили с официальным визитом Король и Королева Испании.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834

Оформить подписку
Ukraine-2020

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове