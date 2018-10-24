Королева бала. Кейт Миддлтон вышла в свет в роскошном платье с рыбьим хвостом

В Букингемском дворце состоялся торжественный банкет в честь визита Короля и Королевы Нидерландов. По этому исключительному случаю Кейт Миддлтон надела знаменитую тиару Cambridge Lovers Knot Tiara.

В Великобритании с официальным визитом гостят Их Величества Король Нидерландов Виллем-Александр и Королева Максима. Вчера в Буккингемском дворце состоялся торжественный прием в их честь. Как сообщает Elle.com герцогиня Кембриджская блистала на этом балу в роскошном платье с рыбьим хвостом Alexander McQueen.

Фото: Getty Images

Но главной изюминкой ее наряда стала по истине королевское украшение – тиара, носящая название Cambridge Lovers Knot Tiara – Плетенная тиара любимцев Кембриджских.

Фото: Getty Images

Эта тиара была изготовлена в 1913 году ювелирной компанией E. Wolff & Co. по заказу придворных ювелиров Garrard & Co для Королевы Марии, супруги Короля Георга V. Это почти копия тиары, которую носила бабушку Королевы по материнской линии – Принцесса Августа Гессен-Кассельская, Герцогиня Кембриджская, супруга Адольфа Фредерика, герцога Кембриджского, седьмого сына Короля Георга III.

В прошлый раз Кейт Миддлтон надевала эту тиару на дипломатический прием в 2017 году, когда в Великобритании гостили с официальным визитом Король и Королева Испании.

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