Копия картины, которую принц Гарри подарил Меган Маркл в начале отношений, выставлена на продажу

Миниатюрная версия картины Everybody Needs Somebody To Love, которую принц Гарри подарил своей будущей супруге, актрисе Меган Маркл в октябре 2016 года выставлена на продажу за 262 доллара.

Созданное британским художником Ван Донной (псевдоним, созданный из сочетания имен Ван Гога и Мадонны), произведение представляет собой четверть размера оригинала и изображает мальчика и девочку, идущих за руку, в стиле уличного художника Бэнкси, пишет People.

Также картина включает в себя второй холст, на котором изображена надпись "Каждому нужно кого-то любить".

Картину можно разделить между двумя влюбленными. "Замечательно, что это произведение сыграло роль в их романе, - говорит коллекционер произведений искусства из Лондона. - Это часть сказки".

Фото: Christie's

"Он пришел в галерею и посмотрел на картины, и затем остановился на Ван Донне, - добавляет он. - Это было до того, как кто-либо слышал о Меган - за несколько дней до того, как было объявлено, что они пара".

Если вы хотите купить точную копию картины принца Гарри, это также возможно, хотя их было сделано всего 50. Ее стоимость - чуть более 1000 долларов, в четыре раза дороже мини-версии.

"Каждое изображение в четыре раза больше размера миниатюры, - добавляет эксперт по искусству. - Праздничный выпуск был создан после королевской свадьбы и идентичен картине, которую подарил Гарри".