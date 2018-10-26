Кольцо с аквамарином. Украшения принцессы Дианы теперь носит Меган Маркл

Меган Маркл на приеме на острове Тонга в платье Theia и украшении принцессы Дианы

Под конец тура герцога и герцогини Сассекских интересно подсчитать все образы, в которых появлялась Меган Маркл во время официальных визитов. Интересно, каких размеров был багаж пары. На одном из приемов Меган Маркл снова блистала в украшениях принцессы Дианы.

Как отмечает издание Popsugar., Меган Маркл уже не раз надевала украшения принцессы Дианы. В австралийский тур она взяла серьги-бабочки Дианы. Также она уже один раз надевала роскошное кольцо Asprey с аквамарином на приеме, по случаю ее свадьбы. Он тогда идеально сочеталось с платьем Stella McCartney. В этот раз она надела это кольцо на острове Тонга и оно прекрасно дополняло белое платье Theia.

Диана надевала это великолепное кольцо на красную дорожку в октябре 1996 года. И это было как раз в Австралии.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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