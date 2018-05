Коалы, индийский бык и зажигалка от Макрона. Какие свадебные подарки получили принц Гарри и Меган Маркл

Выбор подарка молодоженам может стать сложной задачей. Однако принц Гарри и американская актриса Меган Маркл, которые поженились 19 мая, облегчили ее своим гостям, попросив одного – пожертвований на благотворительность.

Сегодняшние герцог и герцогиня Сассекские попросили друзей, членов семьи и доброжелателей, которые хотели подарить им что-либо, пожертвовать одной из семи благотворительных организаций, которые они поддерживают, включая Ассоциацию ВИЧ-инфицированных детей (CHIVA), благотворительную организацию помощи бездомным Crisis; Фонд Myna Mahila, поддерживающий женщин в трущобах Мумбаи; Scotty’s Little Soldiers, благотворительная организация, поддерживающая детей, потерявших родителей в Вооруженных Силах; молодежные благотворительные уличные игры Street Games; морская природоохранная организация Surfers Against Sewage (SAS); и Фонд Wilderness.

Несмотря на то, что на свадьбе Гарри и Меган не было столько международных или политических деятелей, как на свадьбе Уильяма и Кейт в 2011 году, многие мировые лидеры выразили намерение сделать свой подарок паре.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с официальным заявлением в субботу, поздравив Гарри и Меган, и объявив, что Канада пожертвует 50 тыс. долларов на молодежную спортивную благотворительную акцию Jumpstart.

Несмотря на отсутствие приглашения на королевскую свадьбу, представитель Белого дома подтвердил, что президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп «внесет свой вклад в одну из семи благотворительных организаций, выбранных королевской парой».

Один из самых уникальных подарков сделала природоохранная организация Peta India: в честь пары она приняла на содержание индийского быка, который был слаб и ранен. Быка назвали Мерри - гибрид имен Гарри и Меган.

Read about PETA India's "Merry" gift for the #RoyalWedding everyone is talking about: https://t.co/WrfuHOtqhd