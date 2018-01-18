Кира Найтли рассказала о новой роли, харассменте в Голливуде и сотрудничестве с Харви Вайнштейном

Британская актриса Кира Найтли дала откровенное интервью изданию Variety.

Недавно 32-летняя Кира Найтли снялась в исторической драме о французской писательнице Колетт, где сыграла главную роль. В интервью Variety звезда призналась, что предпочитает играть персонажей прошлых веков, а не современных героинь, потому что в сценариях современных фильмов женщин почти всегда насилуют. Также Найтли рассказала об опыте работы со скандально известным Харви Вайнштейном и отношении к сексуальным домогательствам в Голливуде.

На вопрос журналистов о том, почему Кира Найтли захотела сыграть Колетт, актриса ответила так: "Играть женщин, которые вдохновляют, – это потрясающе. В своих произведениях Колетт ставила под сомнение идею гендеров, противопоставляла то, что было действительно присуще женщине, с тем, что общество считало женским. В 1890-е годы во Франции было много сексуальной свободы. У Колетт были любовницы-женщины и любовники-трансгендеры. Она чувствовала, что имеет право и получать, и дарить удовольствие. Для многих современных женщин это даже сейчас звучит слишком революционно".

© Nadav Kander/Variety Caption

Кира Найтли поделилась мнением и о сексуальных скандалах, охвативших Голливуд в последнее время. "Эта проблема касается не только киноиндустрии, она характерна для всех отраслей. Я знала о культуре замалчивания издевательств над женщинами. Понимала, что мужчинам в кинобизнесе позволено вести себя совершенно иначе, чем женщинам. Это было очевидно. Но самое интересное, это то, что я разговаривала на эту тему с подругами не из кино, и среди нас не оказалось никого, кто бы хоть раз в жизни не столкнулся с приставаниями", – рассказала актриса.

Тем не менее, Найтли отметила, что никогда не подвергалась домогательствам со стороны коллег. В повседневной жизни у актрисы было несколько мелких, но неприятных ситуаций. "Мне кажется, каждая женщина боролось с подобными монстрами. Не только актрисы. Но и учителя, юристы и так далее. Я не говорю об изнасиловании, я имею в виду эпизоды, когда кто-то пристает к женщинам в барах, касается груди или лезет под юбку где-нибудь в общественных местах", – сказала актриса.

© Nadav Kander/Variety

Об опыте работы с Харви Вайнштейном Кира Найтли отозвалась так: "Он всегда был настоящим профессионалом во время работы над фильмами, в которых я снималась. Я знала о его репутации хулигана. Он был известен тем, что звонил людям посреди ночи и кричал на них. Но он не делал ничего подобного по отношению ко мне, никогда не просил меня о массаже или о чем-то в этом роде. Я не догадывалась об изнасилованиях и домагательствах. Думаю, многие были напуганы, боялись мести, поэтому молчали. Не думаю, что все знали, что происходит".

На вопрос журналистов о том, является ли она трудоголиком, Кира Найтли ответила, что ее саму воспитывала работающая мать. Теперь актриса точно так же хочет показать своей подрастающей дочери, как важно заниматься тем, что ты любишь. Также Найтли хочет, чтобы ее дочь знала, что в какой бы отрасли она не работала, она всегда может совмещать работу и материнство.

© Nadav Kander/Variety

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