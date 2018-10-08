Кира Найтли раскритиковала Кейт Миддлтон за то, что она вышла через несколько часов после родов из больницы

Кира Найтли написала резкое эссе, в котором раскритиковала Кейт Миддлтон за то, что она появилась на публике и перед фотографами через семь часов после родов. Своим примером герцогиня поддерживает неправильное представления о женщинах, считает актриса.

Как сообщает издание ENews, в своем эссе, которое стало частью сборника Феминистки не носят розовый (и другие заблуждения), актриса Кира Найтли неожиданно выступила с критикой герцогини Кембриджской, отчитав ту за ее появление на публике через несколько часов после родов.

Кира Найтли на кинофестивале Санденс. Фото: EPA

«Она вышла из больницы через семь часов после родов, накрашенная, на высоких каблуках, - написала Найтли. - Зачем скрывать и маскировать боль, когда твое тело растерзано, грудь течет, а гормоны бушуют? Чтобы выглядеть красиво перед кучкой фотографов? Не нужно говорить им, что после борьбы с жизнью и смертью прошло всего семь часов. Семь часов с тех пор, как тело было разорвано, и из него вышла кровавая, кричащая жизнь. Ведь мир хочет видеть тебя во всей красе, Кейт. Не надо им ничего говорить». - написала Кира.

Фото: Getty Images

Найтли родила дочь за день до того, как Кейт - принцессу Шарлотту. В эссе актриса пишет, что роды и грудное вскармливание – это очень болезненный процесс.

«Я провожу со своей дочерью всю ночь, если нужна ей. И потом весь день провожу на работе. Иногда я так устаю, что плачу от усталости, - рассказывает актриса. - В то же время мои коллеги-мужчины позволяют себе опаздывать. Они могут прийти на съемки пьяными или не прийти вообще. И они почти не видят своих детей, потому что “работают”».

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