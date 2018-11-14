Ким Кардашян и Канье Уэст наняли частную пожарную службу, чтобы спасти свой дом

Звездное семейство Ким Кардашьян и Канье Уэст делают все возможное, чтобы спасти свой дом от бушующих в Калифорнии пожаров.
Чтобы сражаться с пламенем, возникшим в непосредственной близости к дому Кардашьян-Уэст, звезда реалити-шоу и рэпер наняли команду частной пожарной службы, сообщает TMZ.
Команда пожарных вырыла канавы, создав преграду для дальнейшего распространения пожара, что помогло спасти особняк пары и многочисленные дома их соседей.
Ранее в своем Instagram Ким публиковала видео своего дома, в который вернулась после эвакуации, но вынуждена была покинуть его снова. «Только что приземлилась дома и у меня был час, чтобы собраться и эвакуироваться. Молюсь, чтобы все были в безопасности», - писала она.
В то время как дом Каржашьян и Уэста удалось спасти, пожар разрушил дома многих жителей Южной Калифорнии, включая актеров Джерарда Батлера и Камиль Грэммер, певицу Майли Сайрус.
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