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Хранил для нее. Принц Гарри подарил Меган Маркл легендарное кольцо принцессы Дианы

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Хранил для нее. Принц Гарри подарил Меган Маркл легендарное кольцо принцессы Дианы
© Instagram/kensingtonroyal

Принц Гарри подарил своей супруге, американской актрисе Меган Маркл кольцо, ранее принадлежавшее его матери, принцессе Диане.

Британский принц вручил подарок возлюбленной в день свадьбы, которая состоялась в минувшую субботу, 19 мая. Маркл продемонстрировала кольцо с аквамарином выходя из дверей Виндзорского замка перед традиционной поездкой молодоженов по улицам города на серебристо-голубом кабриолете Jaguar E-Type Concept Zero 1968 года.

Информация о том, что кольцо с сапфиром и бриллиантами действительно ранее принадлежало леди Ди подтвердили представители Кенсингтонского дворца, пишет Vogue.

Кольцо, которое теперь пополнит коллекцию украшений Маркл, называют одним из самых знаковых украшений принцессы Уэльской. В этом украшении Диана была замечена за несколько месяцев до своей смерти – на благотворительном аукционе Кристи в июне 1997 года. Отметим, кольцо также называли Сапфир черни, намекая на неблагородное происхождение Дианы.

Кольцо досталось принцу Гарри после гибели матери в автокатастрофе в августе 1997 года. Тогда памятные вещи Дианы были поделены между ее сыновьями – Гарри и Уильямом.

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