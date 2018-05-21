Хранил для нее. Принц Гарри подарил Меган Маркл легендарное кольцо принцессы Дианы

Принц Гарри подарил своей супруге, американской актрисе Меган Маркл кольцо, ранее принадлежавшее его матери, принцессе Диане.

Британский принц вручил подарок возлюбленной в день свадьбы, которая состоялась в минувшую субботу, 19 мая. Маркл продемонстрировала кольцо с аквамарином выходя из дверей Виндзорского замка перед традиционной поездкой молодоженов по улицам города на серебристо-голубом кабриолете Jaguar E-Type Concept Zero 1968 года.

Информация о том, что кольцо с сапфиром и бриллиантами действительно ранее принадлежало леди Ди подтвердили представители Кенсингтонского дворца, пишет Vogue.

Кольцо, которое теперь пополнит коллекцию украшений Маркл, называют одним из самых знаковых украшений принцессы Уэльской. В этом украшении Диана была замечена за несколько месяцев до своей смерти – на благотворительном аукционе Кристи в июне 1997 года. Отметим, кольцо также называли Сапфир черни, намекая на неблагородное происхождение Дианы.

Кольцо досталось принцу Гарри после гибели матери в автокатастрофе в августе 1997 года. Тогда памятные вещи Дианы были поделены между ее сыновьями – Гарри и Уильямом.

Публикация от Modern designer jewelry (@canturi) 20 Май 2018 в 6:57 PDT

Публикация от Wedding Day Diamonds (@weddingdaydiamonds) 19 Май 2018 в 7:33 PDT

Публикация от Lucy Felicite (@lucyfelicite) 19 Май 2018 в 3:55 PDT

Публикация от Jewels May (@jewelsmayuk) 20 Май 2018 в 7:12 PDT

Публикация от Life of Ms B (Bianca Jane) (@lifeof_msb) 19 Май 2018 в 6:19 PDT

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