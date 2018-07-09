Хочу быть счастливой. Мила Кунис рассказала об отношениях с Эштоном Катчером

Голливудская актриса с украинскими корнями Мила Кунис стала главной героиней августовского номера журнала Cosmopolitan.

34-летняя звезда снялась в новой фотосессии, а также в откровенной беседе с изданием прокомментировала слухи о разводе с Эштоном Катчером, третьей беременности и раскритиковала американские таблоиды.

«Я стараюсь не читать о себе. Я действительно не знаю, что они пишут обо мне… кроме того, что я каждый год беременна и, что мы с мужем регулярно разводимся. Эту информацию я узнаю, прогуливаясь по продуктовому магазину и обнаруживая обложки таблоидов со своей фотографией. Единственное, что меня очень сильно расстраивает, что из-за этой неправдивой информации нервничают мои родители. Когда я была беременна, таблоиды написали, что меня экстренно госпитализировали в больницу с преждевременными родами. Я не могу передать, сколько стресса испытала тогда моя семья», - говорит актриса.

Кунис также призналась, что никогда не мечтала о многом и привыкла довольствоваться малым:

«Три дня назад я села и всерьез задумалась, какова же моя мечта на ближайшие пять лет. И очень быстро я поняла, что не умею мечтать о чем-то масштабном. Это привело меня к мысли – «Черт, какая же моя самая большая мечта?». Я просто хочу быть счастливой. Я знаю, что это звучит слишком просто, но я хочу продолжать учиться и бросать вызов, в том числе бросать вызов моему партнеру. Мне кажется это и есть тот путь, который должен привести к определенному успеху», - говорит актриса.

Отметим, отношения Кунис и ее партнера по сериалу Шоу 70-х начались в апреле 2012 года. Спустя два года у пары родилась дочь Уайетт Изабель, а в ноябре 2016 года они во второй раз стали родителями – у них родился сын Дмитрий. Западные СМИ регулярно сообщают о проблемах в отношениях звездных супругов, однако Кунис и Катчер их опровергают, настаивая, что не планируют разводиться.

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