Хочешь успеха — поднимай задницу и езжай к людям в маленькие города. Олег Винник рассказал об астрономических гонорарах и менее удачливых коллегах

Звезда украинской поп-музыки Олег Винник в интервью НВ рассказывает, в каких случаях отказывается от концертов с астрономическими гонорарами, а также подшучивает над менее удачливыми коллегами по цеху.

Сегодня Винник входит в тройку самых высокооплачиваемых исполнителей страны, дает по 180 концертов в год, а на днях получил сразу две престижные награды украинского музыкального олимпа: премию Золотая жар-птица в номинациях Певец года и Хит года.

Винник говорит, что украинским артистам необходимо чаще выступать в маленьких городах — таких, например, как Новояворовск, маленький городок во Львовской области, где певец выступал неоднократно:

Раньше они только в больших городах выступали, а теперь понимают: хочешь успеха — поднимай задницу и езжай к людям в маленькие города!

«Первый раз мы в местном доме культуры выступали зимой при морозе, люди стояли в шубах, а на сцене был лед. Во время следующего нашего концерта я заметил, что на сцене таки постирали кулисы. А когда мы приехали к ним через год, то даже перекрыли крышу — вот почему так важно приезжать в маленькие города! Думаю, этими своими концертами по стране я серьезно задал конкуренцию другим звездам эстрады. Раньше они только в больших городах выступали, а теперь понимают: хочешь успеха — поднимай задницу и езжай к людям в маленькие города!», - делится Винник.

Он также заявляет, что астрономические гонорары – не повод выступать в поддержку политиков:

«Я же джигит и не продаюсь! Года два назад мне мой продюсер говорит: Олежек, нам сейчас предлагает партия одна выступить, буквально пару песен. Предлагают большую сумму денег. Концерт по цене нового Mercedes — это большие деньги, как считаете? А я все равно говорю: нет. Потому что не люблю спонтанно получать большие деньги и перед собой и богом нести за них ответственность», - говорит Винник.

Концерт по цене нового Mercedes — это большие деньги, как считаете? А я все равно говорю: нет.

Певец также рассказал о том, сколько стоят билеты на его концерт:

«Я недавно в Германии был на концерте [аргентинско-итальянского эстрадного певца] Семино Росси, дорогие билеты на него стоили € 80. Это недешево для концерта в Европе. А здесь в Украине человек за билет на мой концерт может заплатить $ 90 — и платит. За эмоции, за праздник. Но сравните благосостояние украинцев и немцев. Когда об этом думаю, у меня слезы на глаза наворачиваются», - признается он.

Полную версию интервью читайте в новом номере журнала Новое Время - №19 от 24 мая 2018