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Кетогенная диета. Холли Берри раскрыла секреты своего питания

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Холли Берри раскрыла секреты своей диеты
© Instagram

Холли Берри раскрыла секреты своей диеты

Американская актриса Холли Берри раскрыла секреты своего питания и поделилась рецептами блюд, которые составляют основу ее рациона.

51-летняя голливудская звезда придерживается кетогенной диеты – низкоуглеводной диеты с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков, пишет My Domaine. На своей странице в Instagram Берри регулярно делится секретами своего питания и особенностями кетодиеты, которая, по ее мнению, является лучшим выбором для безопасного и плавного снижения веса.

На завтрак актриса ест «овощи или ничего». В частности, на завтрак Берри предпочитает употреблять листовую зелень и свеклу. Периодически актриса отказывается от завтрака, придерживаясь системы прерывистого голодания, которая, согласно мнению диетологов, усиливает эффективность кетогенной диеты.

Ланч Берри состоит из рыбного салата с тунцом, лососем и свежей зеленью, а также овощной лапши, такой, например, как нудл из цуккини с томатами и яйцом. Актриса также употребляет на обед отварную говядину или индейку с сыром и соленым огурцом.

© Instagram

Ужин Берри состоит из кетосалата и основного блюда. Любимым блюдом актрисы является вегетарианский клубный салат с помидорами, огурцом, сыром чеддер, яйцом и свежей листовой зеленью, заправленный легким соусом со сметаной, чесноком и луком.

Фаворитами Берри среди основных блюд на ужин являются фаршированные цуккини с сыром, луком, грибами и  английским Вустерширским соусом, а также острую курицу с чили, тмином, орегано и цветной капустой в сливочном соусе.

Еще одним любимым блюдом голливудской звезды являются роллы из прошутто с рукколой, яйцом, томатами и листовой зеленью, которые она предпочитает употреблять в качестве закуски.

© Instagram

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