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Вышла из декрета. Кейт Миддлтон возвращается к своим королевским обязанностям

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В апреле герцогиня родила третьего ребенка

В апреле герцогиня родила третьего ребенка

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон возвращается к исполнению своих королевских обязанностей после рождения третьего ребенка.

Как объявил Кенсингтонский дворец в среду, герцогиня Кембриджская 2 октября посетит Лесную школу и Сад дикой природы в парке Paddington Recreation Ground.

В последнее время Кейт Миддлтон не посещала официальные мероприятия из-за отпуска по беременности и родам. В апреле герцогиня родила третьего ребенка - принца Луи.

Тем не менее, во время своего декрета она посещала различные семейные праздники. К примеру, всего через несколько недель после родов Кейт присутствовала на свадьбе принца Гарри в Меган Маркл в мае.

Крестины принца Луи. Фото: EPA

Напомним, после рождения принца Джорджа Миддлтон не появлялась на публике шесть недель, а принцессы Шарлотты – целых два месяца.

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