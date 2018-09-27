Вышла из декрета. Кейт Миддлтон возвращается к своим королевским обязанностям

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон возвращается к исполнению своих королевских обязанностей после рождения третьего ребенка.
Как объявил Кенсингтонский дворец в среду, герцогиня Кембриджская 2 октября посетит Лесную школу и Сад дикой природы в парке Paddington Recreation Ground.
The Duchess of Cambridge will visit the @SCTrust Forest School and Wildlife Garden at Paddington Recreation Ground on Tuesday 2nd October. pic.twitter.com/KFdKu7h3C7— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 26 сентября 2018 г.
В последнее время Кейт Миддлтон не посещала официальные мероприятия из-за отпуска по беременности и родам. В апреле герцогиня родила третьего ребенка - принца Луи.
Тем не менее, во время своего декрета она посещала различные семейные праздники. К примеру, всего через несколько недель после родов Кейт присутствовала на свадьбе принца Гарри в Меган Маркл в мае.
Напомним, после рождения принца Джорджа Миддлтон не появлялась на публике шесть недель, а принцессы Шарлотты – целых два месяца.
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