Вышла из декрета. Кейт Миддлтон возвращается к своим королевским обязанностям

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон возвращается к исполнению своих королевских обязанностей после рождения третьего ребенка.

Как объявил Кенсингтонский дворец в среду, герцогиня Кембриджская 2 октября посетит Лесную школу и Сад дикой природы в парке Paddington Recreation Ground.

