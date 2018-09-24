В старом платье и венке из роз. Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и детьми посетила свадьбу близкой подруги

В минувшую субботу, 22 сентября, Кейт Миддлтон с мужем принцем Уильямом и старшими детьми Джорджем и Шарлоттой посетили свадьбу лучшей подруги герцогини Кембриджской – Софи Картер.
Как передает People, Софи Картер является крестной матерью трехлетней дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принцессы Шарлотты. Избранником Софи Картер стал Роберт Снагс. Церемония бракосочетания влюбленных проходила в церкви Святого Андрея в графстве Норфолк.
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На свадебном торжестве Софи Картер и Роберта Снагса трехлетняя принцесса Шарлотта была подружкой невесты, а пятилетний принц Джордж исполнил роль пажа. По словам инсайдеров, королевские малыши отлично справились со своими обязанностями.
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Отметим, что на празднике также присутствовали родители Кейт Миддлтон – Кэрол и Майкл Миддлтон и брат герцогини Джеймс. Младшая сестра Кейт Пиппа Миддлтон, которая уже в следующем месяце должна родить первенца, на свадьбу не пришла.
Как видно по фотографиям, невеста Софи Картер попросила гостей соблюсти свадебный дресс-код и прийти на церемонию в нарядах синих и голубых оттенков.
Кейт Миддлтон пожелание подруги учла и выбрала для торжества синее платье-пальто от Catherine Walker, синие туфли на высоком каблуке и шляпку-венок из синих роз от Jane Taylor. Принц Уильям надел классический костюм с галстуком, светлым жилетом и рубашкой.
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На свадьбе подруги Кейт Миддлтон в очередной раз доказала, что не привыкла сорить королевскими деньгами. Пальто, в котором герцогиня появилась на торжестве, она уже надевала в 2017 году во время тура в Польшу и Германию.
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