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В старом платье и венке из роз. Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и детьми посетила свадьбу близкой подруги

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

В минувшую субботу, 22 сентября, Кейт Миддлтон с мужем принцем Уильямом и старшими детьми Джорджем и Шарлоттой посетили свадьбу лучшей подруги герцогини Кембриджской – Софи Картер.

Как передает People, Софи Картер является крестной матерью трехлетней дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принцессы Шарлотты. Избранником Софи Картер стал Роберт Снагс. Церемония бракосочетания влюбленных проходила в церкви Святого Андрея в графстве Норфолк.

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Допис, поширений Royal Addicted (@royal.addicted)

На свадебном торжестве Софи Картер и Роберта Снагса трехлетняя принцесса Шарлотта была подружкой невесты, а пятилетний принц Джордж исполнил роль пажа. По словам инсайдеров, королевские малыши отлично справились со своими обязанностями.

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Допис, поширений The Windsor Family (@thewindsors)

Отметим, что на празднике также присутствовали родители Кейт Миддлтон – Кэрол и Майкл Миддлтон и брат герцогини Джеймс. Младшая сестра Кейт Пиппа Миддлтон, которая уже в следующем месяце должна родить первенца, на свадьбу не пришла.

Как видно по фотографиям, невеста Софи Картер попросила гостей соблюсти свадебный дресс-код и прийти на церемонию в нарядах синих и голубых оттенков.

Кейт Миддлтон пожелание подруги учла и выбрала для торжества синее платье-пальто от Catherine Walker, синие туфли на высоком каблуке и шляпку-венок из синих роз от Jane Taylor. Принц Уильям надел классический костюм с галстуком, светлым жилетом и рубашкой.

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Допис, поширений Kᴀᴛᴇ Mɪᴅᴅʟᴇᴛᴏɴ (@royal_katemiddleton)

На свадьбе подруги Кейт Миддлтон в очередной раз доказала, что не привыкла сорить королевскими деньгами. Пальто, в котором герцогиня появилась на торжестве, она уже надевала в 2017 году во время тура в Польшу и Германию.

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Допис, поширений Duchess Of Cambridge Fan Page (@katemiddleton.iran)

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Допис, поширений HRH The Duchess Of Cambridge (@catherine_elizabeth_windsor)

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