Кейт Миддлтон рассказала о своем любимом занятии с детьми

Кейт Миддлтон, которая месяц назад родила третьего ребенка, рассказала о том, что для нее значат дети.

36-летняя герцогиня Кембриджская написала трогательное открытое письмо, направленное в поддержку благотворительной акции "Неделя детских хосписов". В этом году акция получила название "Жизнь коротка", а потому Кейт Миддлтон, которая с 2012 года выступает патроном хоспис-центра East Anglia’s Children’s Hospices, подчеркнула, насколько важно ценить и использовать по максимуму те моменты, которые действительно имеют значение.

"Проводить как можно больше времени вместе – это важный аспект семейной жизни. Как мама я больше всего люблю простые семейные моменты, например, играть с детьми на свежем воздухе", – поделилась Кейт.

We are delighted to share with you a letter of support from our Royal Patron, HRH The Duchess of Cambridge for #ChildrensHospiceWeek https://t.co/JwGbMb68kI @KensingtonRoyal pic.twitter.com/JStWpQZ3dP