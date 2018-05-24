На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Кейт Миддлтон рассказала о своем любимом занятии с детьми

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой

Кейт Миддлтон с принцессой Шарлоттой

Кейт Миддлтон, которая месяц назад родила третьего ребенка, рассказала о том, что для нее значат дети.

36-летняя герцогиня Кембриджская написала трогательное открытое письмо, направленное в поддержку благотворительной акции "Неделя детских хосписов". В этом году акция получила название "Жизнь коротка", а потому Кейт Миддлтон, которая с 2012 года выступает патроном хоспис-центра East Anglia’s Children’s Hospices, подчеркнула, насколько важно ценить и использовать по максимуму те моменты, которые действительно имеют значение.

"Проводить как можно больше времени вместе – это важный аспект семейной жизни. Как мама я больше всего люблю простые семейные моменты, например, играть с детьми на свежем воздухе", – поделилась Кейт.

Кейт Миддлтон и правда неоднократно замечали гуляющей с детьми на территории Кенсингтонских садов. Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей: четырехлетнего Джорджа, трехлетнюю Шарлотту и маленького Луи, которому всего месяц.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook и Instagram

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове