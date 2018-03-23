Кейт Миддлтон рассказала о кулинарных увлечениях принца Джорджа и принцессы Шарлотты

Кейт сообщила, что ее дети просто обожают возиться с тестом

36-летняя супруга принца Уильяма герцогиня Кэтрин, которая ждет третьего ребенка, рассказала о том, что ее дети - принц Джордж и принцесса Шарлотта – любят помогать ей на кухне.

Разговаривая с местными жителями и добровольцами во время приготовления обеда Commonwealth Big Lunch в четверг, Кейт сообщила, что ее дети просто обожают заниматься тестом.

"Я делала это с Джорджем и Шарлоттой - готовила тесто для пиццы. Им это нравится, потому что они могут возиться там руками", - сказала супруга Уильяма, пишет Hello!.

Фото: Kensington Palace

Говоря с переводчиком в будущем мать троих детей поделилась: "Я рассказывала, как мне на самом деле нравится готовить пиццу с Джорджем и Шарлоттой, потому что им нравится, когда их руки вымазаны".

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