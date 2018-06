Кейт Миддлтон и принц Уильям объявили дату крещения принца Луи

Крещение третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принца Луи, состоится 9 июля, в понедельник, в Королевской часовне дворца Сент-Джеймс в Лондоне.

Как сообщил 20 июня Кенсингтонский дворец, таинство проведет архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

The Duke and Duchess of Cambridge are pleased to announce that the christening of Prince Louis will take place on Monday 9th July at The Chapel Royal, St James’s Palace, London.



Prince Louis will be christened by The Archbishop of Canterbury, the Most Reverend Justin Welby. pic.twitter.com/aBGNYTMRri