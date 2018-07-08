Лаконично. Джоди Фостер снялась у культового Патрика Демаршелье и рассказала о сложных отношениях с матерью

Известная американская актриса Джоди Фостер стала главной героиней июльского номера онлайн-глянца The Edit.

55-летняя кинозвезда снялась в фотосессии культового французского фотографа Патрика Демаршелье, представ на снимках в элегантных образах из новых коллекций таких брендов, как Rick Owens, Michael Kors и Stella McCartney.

Помимо новых кадров, в свежем номере The Edit появилось откровенное интервью, в котором Фостер затронула важные для нее темы, рассказав о сложных отношениях с матерью, страдающей деменцией и актерской карьере. Лауреат двух премий Оскар, трех премий BAFTA, трех Золотых глобусов и многих других кинонаград призналась, что редко выбирала свои роли, прислушиваясь к советам своей мамы на протяжении всей своей карьеры:

«В молодости я никогда не выбирала свои роли – это делала моя мама. Она всегда обсуждала со мной эти роли, но иногда я даже не читала сценарий. Она воспитывала меня таким образом, чтобы я была ее партнером по жизни. Всю свою жизнь я провела со своей мамой. Мы путешествовали вместе, смотрели французские фильмы, немецкие фильмы и обсуждали, почему одни стали успешны, а другие – нет. Она заставляла меня делать те вещи, в которых не смогла преуспеть сама. Это были интересные отношения – замечательные, но в то же время очень болезненные», - признается актриса.

Фостер также затронула тему воспитания сыновей – 19-летнего Чарльза и 16-летнего Кристофера в условиях сегодняшней гендерной политики. Будучи открытой лесбиянкой, актриса призналась, что сегодняшние движения по защите прав женщин и против сексуальных домогательств позволяют менять мир в положительном направлении:

«По меньшей мере, меня радует, что школы моих детей поддерживают правильные программы. Каждый день, как гей-прайд для меня. Вообще-то весь июнь – месяц гей-прайда и я не знала этого до вчерашнего дня. Мои дети ходят на парады. Развивается не только наша культура, но и мы сами. Это сложный переходный период и, да, он очень болезненный. Но это единственный путь к истине и примирению», - сообщила актриса.

Звезда также прокомментировала голливудский скандал с сексуальными домогательствами и свое участие в движении #MeToo:

«Мы не можем сажать в тюрьму всех мужчин после 30 лет. Мы должны любить наших братьев и отцом и прийти к пониманию того, как мы дошли до этого и кем мы будем после всего этого», - говорит Фостер.

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