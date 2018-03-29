Калифорнийская простота. Руни Мара выставила на продажу свой стильный особняк

Американская актриса, звезда Девушки с татуировкой дракона Руни Мара выставила на продажу свой стильный особняк в Лос Фелис, Лос-Анджелес.

Дом с двумя спальнями и двумя ванными комнатами оформлен в калифорнийском стиле, сообщает сайт по продаже недвижимости Trulia. Простота и уют особняка, построенного в 1963 году, подчеркивается с помощью больших окон в пол, мебели из натурального дерева и светлых оттенков, преобладающих в интерьере.

Стоимость особняка голливудской звезды составляет 3,45 млн долларов. Ранее дом уже выставлялся на продажу – в мае 2017 года Руни Мара пыталась продать свое «калифорнийское гнездышко» за 3,9 млн долларов, однако так и не нашла покупателя.

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