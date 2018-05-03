Каким будет свадебное платье Меган Маркл - прогнозы фэшн-экспертов

Какое платье Меган Маркл выбрала для свадебного торжества, будет известно уже через две недели

Пока Меган Маркл не появится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая, маловероятно, что представители королевской семьи раскроют имя дизайнера свадебного платья невесты принца Гарри.

Однако фэшн-эксперты британского портала The Telegraph сделали свои предположения о том, кто будет шить свадебное платье Меган Маркл. Проанализировав, одежду каких брендов для выхода в свет Маркл выбирала чаще всего и какие дизайнеры пользуются популярностью у британских монархов, редакция составила список из 12 брендов, платья которых Меган Маркл могла бы выбрать для свадебного торжества.

Ralph & Russo

Бренд Ralph & Russo славится своим экстравагантным дизайном. По сообщениям некоторых СМИ, это один из любимых брендов Меган Маркл. Как минимум, их платье Меган выбрала для официального портрета с помолвки с принцем Гарри. Ralph & Russo – отличный выбор для королевской свадьбы, ведь бренд шьет изящные и пышные платья в пастельных тонах с роскошным декором, что определенно подходит для принцессы.

© ralphandrusso.com

Erdem

Одежду от Erdem Меган Маркл выбирает чаще всего. В одном из интервью актриса призналась, что вещи этого дизайнера она носит годами. Канадско-турецкий дизайнер известен своими женственными нарядами, которые вдохновлены искусством, литературой и историей, выглядят современно, но с нотками ностальгии. Среди поклонников бренда Erdem – герцогиня Кембриджская Кэтрин и ее сестра Пиппа Миддлтон, актрисы Клэр Фой, Эмма Стоун и Гвинет Пэлтроу.

© erdem.com

Misha Nonoo

Миша Ноно – не просто один из любимых дизайнеров, но и близкая подруга Меган Маркл и принца Гарри. Именно ее наряд Меган надела для своего первого официального публичного выхода в качестве девушки принца Гарри на Играх непокоренных.

© mishanonoo.com

Oscar de la Renta

Американский бренд Oscar de la Renta славится сочетанием гламура и классики в своих нарядах. Свадебное платья от этого бренда выбирали такие знаменитости, как Амаль Клуни, Эллисон Уильямс и Кейт Босуорт.

© www.farfetch.com

Jenny Packham

Британский дизайнер Jenny Packham, специализирующийся на замысловатых свадебных платьях, несомненно, мог бы привлечь внимание Меган Маркл. Платья этого бренда, как правило, имеют воздушный силуэт, вышитый бисером лиф или зашнурованные рукава, и часто включают блестящий декор, подходящий для принцессы. Платья от Jenny Packham для красной дорожки выбирали Кейт Уинслет, Анджелина Джоли и Кейт Хадсон. Также платья этого дизайнера любит Кейт Миддлтон.

© www.jennypackham.com

Emilia Wickstead

Лондонский дизайнер Эмилия Викстед запустиладинию свадебных платьев в прошлом году. Ее наряды отличаются скромными силуэтами и элегантностью. Ранее одежду от Emilia Wickstead выбирала Кейт Миддлтон.

© www.emiliawickstead.com

Antonio Berardi

Лондонский дизайнер из Италии Антонио Берарди известен безупречными пошивом и элегатными облегающими платьями. Ранее Меган Маркл уже выбирала наряды этого модельера.

© www.saksfifthavenue.com

Alexander McQueen

Британский бренд Alexander McQueen шил платья для таких звезд, как Кейт Бланшетт, Эмили Блант и Джессика Честейн. Также бренд создал потрясающее свадебное платье для супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон.

© www.net-a-porter.com

Roland Mouret

Наибольшую известность французский модельер Mouret получил благодаря своему элегантному платью Galaxy, которое в 2000-х носили Виктория Бекхэм, Наоми Уоттс, Холли Берри, Камерон Диас и другие знаменитости. Однако ничуть не хуже дизайнер создает и классические свадебные платья. Наряды от Roland Mouret идеально подходят поклонницам сдержанности и минимализма. Кстати, Кейт Миддлтон является фанатом бренда.

© www.rolandmouret.com

Carolina Herrera

Известная своими уникальными нарядами, Каролина Эррера, создавала свадебные платья для Рене Зеллвегер, Оливии Палермо и Эмили Россум. Проекты Эрреры современны, элегантны и всегда интересны. Отметим, что в платье Carolina Herrera Меган Маркл украсила обложку журнала Vanity Fair.

© www.carolinaherrera.com

Vera Wang

Вера Вонг – один из самых известных дизайнеров свадебных платьев, ее называют королевой свадебной моды. Вонг создала свадебные платья для Виктории Бекхэм, Ким Кардашян, Лили Олдридж и не только. Почему бы к этой звездной компании не присоединиться и Меган Маркл?

© www.verawang.com

Burberry

Британский бренд Burberry, возможно, не слишком известен свадебными нарядами и не славится тем, что одевает высококлассных невест, но это не значит, что Меган Маркл не может выбрать его в качестве автора своего свадебного платья. Бывший креативный директор Burberry Кристофер Бейли, который в течение 17 лет возглавлял компанию, отвечал за бесчисленное количество романтических проектов, которые понравились бы любой невесте. Бренд имеет опыт создания шелковых и кружевных моделей.

© uk.burberry.com

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