Каким будет официальный королевский титул третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

В следующем месяце должен появиться на свет третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Пока неизвестно, как назовут малыша, но эксперты уже предполагают, каким будет официальный титул ребенка.

Королевский эксперт Марлен Кениг сказал изданию Town & Country, что официальным титулом ребенка будет Его Королевское Высочество принц [имя] Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, или ее Королевское Высочество Принцесса [имя] Соединенного Королевства Великобритании и Северная Ирландия.

Однако, если ребенок - дитя герцога (принц Уильям, герцог Кембриджский), написание титула может отличаться. К примеру, в свидетельстве о рождении принца Джорджа написано: Его Королевское Высочество принц Джордж Александр Луис Кембриджский, а у Шарлотты - Ее Королевское Высочество принцесса Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская.

Если герцог и герцогиня Кембриджские последуют традициям, их третий ребенок будет жить с тем же титулом, что и его брат и сестра: Его/Ее Королевское Высочество Принц/Принцесса [имя] Кембриджский/-ая.

The birth certificate of HRH Prince George Alexander Louis of Cambridge #RoyalBaby @UKinSingapore @sgBritish pic.twitter.com/pdzVt7uPbJ