Каким будет официальный королевский титул третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма

В следующем месяце должен появиться на свет третий ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Пока неизвестно, как назовут малыша, но эксперты уже предполагают, каким будет официальный титул ребенка.

Королевский эксперт Марлен Кениг сказал изданию Town & Country, что официальным титулом ребенка будет Его Королевское Высочество принц [имя] Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, или ее Королевское Высочество Принцесса [имя] Соединенного Королевства Великобритании и Северная Ирландия.

Однако, если ребенок - дитя герцога (принц Уильям, герцог Кембриджский), написание титула может отличаться. К примеру, в свидетельстве о рождении принца Джорджа написано: Его Королевское Высочество принц Джордж Александр Луис Кембриджский, а у Шарлотты - Ее Королевское Высочество принцесса Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская.

Если герцог и герцогиня Кембриджские последуют традициям, их третий ребенок будет жить с тем же титулом, что и его брат и сестра: Его/Ее Королевское Высочество Принц/Принцесса [имя] Кембриджский/-ая.

Кениг добавил, что третий королевский ребенок фактически будет обычным гражданином. Согласно документам, изданным королем Георгом V в 1917 году, только старший сын старшего сына принца Уэльского может «наслаждаться титулом».

Это значит, что Джордж всегда будет Его Королевским Высочеством принцем Джорджем Кембриджским, но принцессу Шарлотту должны были называть Леди Шарлотта Маунтбэттен-Виндзор. Однако в 2012 году, перед ее рождением, королева выпустила документ, который гарантирует ей титул «королевского высочества».

В указе говорится, что «все дети старшего сына Принца Уэльского должны обладать и наслаждаться титулом и атрибутом королевского высочества с званием принца или принцессы с префиксом их христианских имен».

Поэтому Шарлотта и все ее младшие братья и сестры могут носить тот же титул, что и их старший брат принц Джордж.

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