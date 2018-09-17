С символом дома Йорков. Как выглядят свадебные пригласительные принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская и ее жених Джек Бруксбэнк уже разослали более 850 пригласительных на свою предстоящую свадьбу. Об этом пишет Vanity Fair.

Бракосочетание принцессы Евгении и бизнесмена Джека Бруксбэнка назначено на 12 октября и состоится в часовне Святого Георга в Виндзорском замке – там же, где проходила свадебная церемония принца Гарри и Меган Маркл в мае этого года.

Пригласительные на свадьбу принцессы Евгении отличаются простым и элегантным дизайном, включая в себя герб отца Евгении – Эндрю, герцога Йоркского (с символом дома Йорков – белой розой).

© Buckingham Palace

Согласно тексту пригласительных, гостей на торжество зовут не сами молодожены, а родители принцессы Евгении – принц Эндрю и Сара Фергюстон. В обращении указано, что они будут рады видеть гостей на свадьбе их дочери, «Ее Королевского Высочества принцессы Евгении Йоркской и мистера Джека Бруксбэнка».

Церемония начнется в пятницу, 12 октября, в 11:00, а продолжится торжественным приемом в Виндзорском замке.

Отметим, что свадебные пригласительные принца Гарри и Меган Маркл, а также принца Уильяма и Кейт Миддлтон имели похожий дизайн, но у герцога и герцогини Сассекских на них значился герб принца Чарльза, а у герцога и герцогини Кембриджских – самой королевы Елизаветы II.

Пригласительные на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл © Kensington Palace

Пригласительные на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон © Kensington Palace

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