Girls power. Как прошла вторая благотворительная поездка Виктории Бекхэм в Кению

Дизайнер Виктория Бекхэм во второй раз посетила Кению с благотворительным визитом. В ходе поездки Виктория встречалась с местными женщинами и участвовала в образовательных мероприятиях для девочек.

Кроме встреч и общения, 43-летняя дизайнер приняла участие в занятии по самообороне для девочек до 18-летнего возраста. Проект под названием Box Girls курирует организация Sport Relief, он изучает, как "занятия женщин боксом помогают им чувствовать себя увереннее".

Также она посетила клинику AMREF в Найроби, где встретилась с персоналом и пациентами.

"Я впервые отправилась в благотворительное путешествие в Перу в 2004 году для съемок документального фильма Миля в их обуви. 14 лет спустя, я здесь, в Кении, посещаю невероятные проекты сообщества, которые защищают, обучают и дают возможность женщинам всех возрастов", - цитирует Викторию пресс-релиз организации.

Свою насыщенную благотворительную поездку в Найроби Бекхэм сопровождала жизнерадостными снимками со смешными подписями в Instagram.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 19 Мар 2018 в 12:22 PDT

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 19 Мар 2018 в 1:01 PDT

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 18 Мар 2018 в 5:06 PDT

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 19 Мар 2018 в 2:20 PDT

Отметим, Виктория впервые посетила Кению в благотворительных целях в 2016 году. Тогда ее сопровождал сын.

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