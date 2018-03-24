Girls power. Как прошла вторая благотворительная поездка Виктории Бекхэм в Кению

Дизайнер Виктория Бекхэм во второй раз посетила Кению с благотворительным визитом. В ходе поездки Виктория встречалась с местными женщинами и участвовала в образовательных мероприятиях для девочек.
Кроме встреч и общения, 43-летняя дизайнер приняла участие в занятии по самообороне для девочек до 18-летнего возраста. Проект под названием Box Girls курирует организация Sport Relief, он изучает, как "занятия женщин боксом помогают им чувствовать себя увереннее".
Также она посетила клинику AMREF в Найроби, где встретилась с персоналом и пациентами.
"Я впервые отправилась в благотворительное путешествие в Перу в 2004 году для съемок документального фильма Миля в их обуви. 14 лет спустя, я здесь, в Кении, посещаю невероятные проекты сообщества, которые защищают, обучают и дают возможность женщинам всех возрастов", - цитирует Викторию пресс-релиз организации.
Свою насыщенную благотворительную поездку в Найроби Бекхэм сопровождала жизнерадостными снимками со смешными подписями в Instagram.
Отметим, Виктория впервые посетила Кению в благотворительных целях в 2016 году. Тогда ее сопровождал сын.
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