Как прошла репетиция шествия по случаю свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Фоторепортаж

17 мая в Виндзоре прошла репетиция шествия по случаю свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится уже 19 мая.

Репетиция при участии экипажей и военных дала организаторам возможность внести последние штрихи в предстоящую церемонию.

В субботних празднествах примут участие около 250 служащих вооруженных сил - многие из них напрямую связаны с принцем Гарри. Они будут выстроены на улицах, когда после церемонии принц Гарри и Меган Маркл отправятся на 25-минутную прогулку по городу.

Шествие карет продлится около 30 минут и последует за свадебным кортежем.

Параллельно с репетицией шествия в часовне Святого Георгия, где будут венчаться Гарри и Меган, прошла репетиция Королевского свадебного хора.

Led by Director James Vivian, the St. George's Chapel Choir were in rehearsal for the wedding of Prince Harry and Ms. Meghan Markle yesterday. #RoyalWedding pic.twitter.com/jAORFeV6Ca