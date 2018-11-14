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Как молоды мы были. Пенелопа Крус выложила фото 1992 года в компании Хавьера Бардема и Жорди Мольи

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Пенелопа Крус опубликовала фото со съемок фильма Ветчина, ветчина.

Пенелопа Крус опубликовала фото со съемок фильма Ветчина, ветчина.

На своей официальной странице в инстаграм Пенелопа Крус опубликовала редкое фото, снятое в 1992 году во время съемок фильма Ветчина, ветчина.

На этом фото  ей всего 16 лет. Оно сделано на съемках фильма Ветчина, ветчина режиссера Бигаса Луны в 1992 году. Вместе с ней на фото ее партнеры по съемочной площадке Хавьер Бардем (тогда 23 года) и Жорди Молья (тогда 24 года).

«Давно это было! Хамончики и жемчужина Монегрильо. Так нас называл наш любимый Бигас Луна», - подписала фото Пенелопа.

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Long time ago!!! #destiny #1992 ❤️ Los jamoncitos y la perla del Monegrillo. Así nos llamaba nuestro querido #bigasluna @jordimollaofficial @bardemantarctic

Публикация от Penélope Cruz (@penelopecruzoficial)

 

Роль Сильвия была первой ролью Пенелопы Крус.

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