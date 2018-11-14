Как молоды мы были. Пенелопа Крус выложила фото 1992 года в компании Хавьера Бардема и Жорди Мольи

На своей официальной странице в инстаграм Пенелопа Крус опубликовала редкое фото, снятое в 1992 году во время съемок фильма Ветчина, ветчина.
На этом фото ей всего 16 лет. Оно сделано на съемках фильма Ветчина, ветчина режиссера Бигаса Луны в 1992 году. Вместе с ней на фото ее партнеры по съемочной площадке Хавьер Бардем (тогда 23 года) и Жорди Молья (тогда 24 года).
«Давно это было! Хамончики и жемчужина Монегрильо. Так нас называл наш любимый Бигас Луна», - подписала фото Пенелопа.
Роль Сильвия была первой ролью Пенелопы Крус.
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