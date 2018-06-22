Как иметь тело 25-летней в 50. Фитнес-тренер Холли Берри раскрыл секреты ее стройности

Фитнес-наставник американской актрисы Холли Берри, известный тренер Питер Ли Томас раскрыл секреты ее стройной фигуры.

По признанию фитнес-эксперта, 51-летняя кинозвезда, которая является одной из самых сексуальных женщин планеты, обладает дисциплинированностью и атлетизмом, которому может позавидовать «даже 25-летняя». Он добавил, что Берри совмещает силовые тренировки с боксом и йогой, а также занимается боевым искусством и осваивает спортивные методики, по которым тренируются военные.

Публикация от Halle Berry (@halleberry) 1 Июн 2018 в 11:22 PDT

«Если бы Холли не была актрисой, она легко могла бы стать профессиональной спортсменкой. Она также не боится экспериментов, не боится рисковать. Она также не боится сложностей и выполняет даже те упражнения, которые на первый взгляд ей не под силу», - говорит Томас.

Помимо спорта, Берри уделяет особое внимание своему питанию и духовному развитию. Она придерживается кето-диеты, а также регулярно медитирует.

Публикация от Halle Berry (@halleberry) 16 Фев 2018 в 12:35 PST

Кроме того, на своей личной странице в Instagram актриса регулярно делится секретами своей стройности и молодости. Так, ранее она порекомендовала заниматься упражнениями с гирями, медитировать от 10 до 30 минут в день, а также заниматься йогой до и после силовых тренировок.

Публикация от Halle Berry (@halleberry) 18 Май 2018 в 9:15 PDT

Публикация от Halle Berry (@halleberry) 6 Апр 2018 в 11:42 PDT

Публикация от Halle Berry (@halleberry) 2 Мар 2018 в 1:45 PST

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