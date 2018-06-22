Как иметь тело 25-летней в 50. Фитнес-тренер Холли Берри раскрыл секреты ее стройности

Фитнес-наставник американской актрисы Холли Берри, известный тренер Питер Ли Томас раскрыл секреты ее стройной фигуры.
По признанию фитнес-эксперта, 51-летняя кинозвезда, которая является одной из самых сексуальных женщин планеты, обладает дисциплинированностью и атлетизмом, которому может позавидовать «даже 25-летняя». Он добавил, что Берри совмещает силовые тренировки с боксом и йогой, а также занимается боевым искусством и осваивает спортивные методики, по которым тренируются военные.
«Если бы Холли не была актрисой, она легко могла бы стать профессиональной спортсменкой. Она также не боится экспериментов, не боится рисковать. Она также не боится сложностей и выполняет даже те упражнения, которые на первый взгляд ей не под силу», - говорит Томас.
Помимо спорта, Берри уделяет особое внимание своему питанию и духовному развитию. Она придерживается кето-диеты, а также регулярно медитирует.
Кроме того, на своей личной странице в Instagram актриса регулярно делится секретами своей стройности и молодости. Так, ранее она порекомендовала заниматься упражнениями с гирями, медитировать от 10 до 30 минут в день, а также заниматься йогой до и после силовых тренировок.
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