Как это было. Фотографии свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Сегодня американская актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри. Брак был заключен в часовне Святого Георгия в Виндзорском дворце.

Миллионы поклонников больше полугода ждали, когда же состоится свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Ровно в 13.00 в часовне Святого Георгия в Виндзорском Дворце молодожены обменялись брачными клятвами. За событием следили миллионы людей, а британцы разбивали палаточные городки по пути следования процессии.

К церкви Меган приехала вместе со своей матерью Дорией. Отец не смог приехать на свадьбу из-за болезни. Когда машина с Меган подъехала к часовне все замерли в ожидании. Момент, когда невеста выходит в свадебном платье – самый волнительный.

Для главного дня в своей жизни Маркл выбрала платье от Givenchy.

Как сообщил Кенсингтонский дворец, дизайнер платья - Клэр Уэйт Келлер, которая в прошлом году стала главой модного дома Givenchy. Отметим, что она стала первой женщиной, возглавившей Givenchy.

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Традиционное белоснежное платье с вырезом-лодочкой дополняла пятиметровая фата и бриллиантовая тиара, одолженная королевой, которая была изготовлена в 1932 году. Прическу для невесты создал Серж Норман, а макияж – ее давний друг Даниэль Мартин.

Среди гостей были не только члены британской королевской семьи, а также голливудские звезды — Амаль и Джордж Клуни, Дэвид и Виктория Бекхэм, Серена Уильямс, Опра Уинфри и многие другие.

В первой части свадебного шествия ее сопровождали только девочки-подружки невесты и мальчишки-пажи. Одной из подружек невесты была маленькая принцесса Шарлотта.

Принц Чарльз присоединился к ней, когда она дошла до ряда, где сидели главные королевские гости. Чарльз провел Маркл к подножию алтаря.

Но это было не единственным необычным событием на свадьбе. Меган еще и изменила несколько клятв. Например, она не обещала «слушаться и подчиняться» своему мужу и пастора специально попросили убрать этот пункт из их договора.После часовой службы принц Гарри с женой отправились в традиционную поездку молодоженов по городу в течение 25 минут.

Затем молодожены отправились на торжественный обед, организованный Елизаветой II. Это закрытое мероприятие — Зал Святого Георгия в Виндзоре закрыты для прессы и фотографов. Обед закончится в 19.00 по местному времени, затем герцог и герцогиня Сассекские направятся во Фрогмор-Хауз на вечеринку, организованную отцом Гарри принцем Чарльзом.

Фото: EPA

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