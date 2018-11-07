Как Джулия Робертс, Синди Кроуфорд и другие звезды голосовали на выборах в США: Insta-хроника

Звезды показали, как голосовали на промежуточных выборах в Конгресс

В минувший вторник, 6 ноября, в США состоялись промежуточные выборы в конгресс.

Мировые знаменитости присоединились к важному для страны событию и призвали жителей США голосовать.

Так, Instagram пополнился снимками американских звезд с традиционными стикерами I voted (Я проголосовал), которые получают те, кто отдал свой голос за одного из кандидатов.

НВ Style публикует Insta-фотоотчет знаменитостей о том, как проходили выборы в США.

Синди Кроуфорд

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 6 Ноя 2018 в 7:49 PST

Джулия Робертс

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts) 6 Ноя 2018 в 1:23 PST

Джессика Бил

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jessica Biel (@jessicabiel) 6 Ноя 2018 в 9:56 PST

Джастин Тимберлейк

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake) 3 Ноя 2018 в 11:57 PDT

Кэти Перри

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KATY PERRY (@katyperry) 6 Ноя 2018 в 3:41 PST

Дрю Берримор

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Drew Barrymore (@drewbarrymore) 6 Ноя 2018 в 5:41 PST

Риз Уизерспун

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) 6 Ноя 2018 в 8:20 PST

Деми Ловато

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Lovato (@ddlovato) 6 Ноя 2018 в 12:33 PST

Сара Мишель Геллар

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sarah Michelle (@sarahmgellar) 6 Ноя 2018 в 1:28 PST

Ева Лонгория

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 6 Ноя 2018 в 11:27 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria) 6 Ноя 2018 в 12:35 PST

Мадонна

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 6 Ноя 2018 в 10:11 PST

Деми Мур

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Moore (@moore2d) 6 Ноя 2018 в 3:02 PST

Натали Портман

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalie Portman (@natalieportman) 6 Ноя 2018 в 12:24 PST

Рики Мартин

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ricky (@ricky_martin) 6 Ноя 2018 в 3:53 PST

Зои Салдана

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zoe Saldana (@zoesaldana) 6 Ноя 2018 в 10:47 PST

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