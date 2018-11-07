Как Джулия Робертс, Синди Кроуфорд и другие звезды голосовали на выборах в США: Insta-хроника

В минувший вторник, 6 ноября, в США состоялись промежуточные выборы в конгресс.
Мировые знаменитости присоединились к важному для страны событию и призвали жителей США голосовать.
Так, Instagram пополнился снимками американских звезд с традиционными стикерами I voted (Я проголосовал), которые получают те, кто отдал свой голос за одного из кандидатов.
НВ Style публикует Insta-фотоотчет знаменитостей о том, как проходили выборы в США.
Синди Кроуфорд
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Джулия Робертс
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Джессика Бил
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Джастин Тимберлейк
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Кэти Перри
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Дрю Берримор
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Риз Уизерспун
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Деми Ловато
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Сара Мишель Геллар
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Ева Лонгория
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Мадонна
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Деми Мур
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Натали Портман
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Рики Мартин
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Зои Салдана
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