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Как Джулия Робертс, Синди Кроуфорд и другие звезды голосовали на выборах в США: Insta-хроника

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Звезды показали, как голосовали на промежуточных выборах в Конгресс
© Instagram

Звезды показали, как голосовали на промежуточных выборах в Конгресс

В минувший вторник, 6 ноября, в США состоялись промежуточные выборы в конгресс.

Мировые знаменитости присоединились к важному для страны событию и призвали жителей США голосовать.

Так, Instagram пополнился снимками американских звезд с традиционными стикерами I voted (Я проголосовал), которые получают те, кто отдал свой голос за одного из кандидатов.

НВ Style публикует Insta-фотоотчет знаменитостей о том, как проходили выборы в США.

Синди Кроуфорд

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Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

Джулия Робертс

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Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts)

Джессика Бил

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Публикация от Jessica Biel (@jessicabiel)

Джастин Тимберлейк

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Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake)

Кэти Перри

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Публикация от KATY PERRY (@katyperry)

Дрю Берримор

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Публикация от Drew Barrymore (@drewbarrymore)

Риз Уизерспун

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Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Деми Ловато

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Публикация от Demi Lovato (@ddlovato)

Сара Мишель Геллар

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Публикация от Sarah Michelle (@sarahmgellar)

Ева Лонгория

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Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

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Публикация от Eva Longoria Baston (@evalongoria)

Мадонна

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Публикация от Madonna (@madonna)

Деми Мур

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Публикация от Demi Moore (@moore2d)

Натали Портман

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Публикация от Natalie Portman (@natalieportman)

Рики Мартин

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Публикация от Ricky (@ricky_martin)

Зои Салдана

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Публикация от Zoe Saldana (@zoesaldana)

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