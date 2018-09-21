Кадр из прошлого. Шэрон Стоун показала свое архивное фото в молодости

Стоун показала свое фото в молодости

Голливудская актриса Шэрон Стоун поделилась с поклонниками редким снимком из личного архива, на котором она изображена в молодости.

60-летняя кинозвезда опубликовала в Instagram фото, датированное 1992 годом, в комментариях к которому поклонники в очередной раз восхитились красотой мирового секс-символа.

«Потрясающее фото и потрясающая ты», «Очень сексуальная Шэрон», - пишут поклонники актрисы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 20 Сен 2018 в 1:41 PDT

Ранее Стоун опубликовала в Instagram снимки из новой фотосессии для Editorialist Magazine, сделанные известным фотографом Джеймсом Уайтом. На них актриса появилась в стильных осенних образах, продемонстрировав стройные формы и безупречное чувство стиля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone) 12 Сен 2018 в 2:44 PDT

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