С тремя внуками и новой невесткой. К 70-летию принца Чарльза дворец опубликовал свежее семейное фото

В среду, 14 ноября, принц Чарльз отмечает свой 70-летний юбилей. По этому случаю дворец выпустил новое официальное семейное фото.

На фотографии, снятой в садах вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи Кларенс-хаус, Чарльз сидит на лавочке с супругой Камиллой. Их окружают двое сыновей принца – Уильям и Гарри с супругами Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Чарльз держит на руках первого внука – принца Джорджа, а принцесса Шарлотта сидит рядом с Камиллой.

Фото: Clarence House

В праздничной колонке по случаю Дня рождения принц Чарльз написал, что ощутил «тревожное осознание того, что я трижды достиг библейского порога плюс 10 лет, со всеми шрамами, которые идут вместе с этим».

В среду принц Чарльз отпразднует свой юбилей на праздничном банкете, устроенном королевой в Букингемском дворце. На нем будет присутствовать семья, близкие друзья и члены европейских королевских семей. Он также посетит чаепитие, где встретится с 70 другими 70-летними юбилярами.

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