Я влюбилась! Виктория Бекхэм поделилась трогательным фото с сыном Евы Лонгории

Британский дизайнер Виктория Бекхэм показала сына своей близкой подруги, голливудской актрисы Евы Лонгории.

Звезда опубликовала в Instagram трогательное фото, на котором изображена с Лонгорией и ее сыном Сантьяго. Кадр был сделан в Париже, где проходит Парижская неделя моды.

«Наконец-то я познакомилась с Санти! Я влюбилась! Люблю вас!», - подписала фото звезда.

Отметим, 43-летняя Лонгория впервые стала мамой летом этого года. Актриса родила сына Сантьяго Энрике Бастона 19 июня.

Лонгория также является крестной мамой дочери Виктории Бекхэм – Харпер.

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