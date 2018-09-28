Я влюбилась! Виктория Бекхэм поделилась трогательным фото с сыном Евы Лонгории

Британский дизайнер Виктория Бекхэм показала сына своей близкой подруги, голливудской актрисы Евы Лонгории.
Звезда опубликовала в Instagram трогательное фото, на котором изображена с Лонгорией и ее сыном Сантьяго. Кадр был сделан в Париже, где проходит Парижская неделя моды.
«Наконец-то я познакомилась с Санти! Я влюбилась! Люблю вас!», - подписала фото звезда.
Отметим, 43-летняя Лонгория впервые стала мамой летом этого года. Актриса родила сына Сантьяго Энрике Бастона 19 июня.
Лонгория также является крестной мамой дочери Виктории Бекхэм – Харпер.
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Finally meeting Santi!! I’m in Love!! X so many kisses @evalongoria and Pepe!!! xxx Love u so much and could not be happier for u both!!! xxxx
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