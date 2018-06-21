Я стараюсь быть лучшей женой для Дэвида. Виктория Бекхэм прокомментировала слухи о разводе

Британский дизайнер и экс-участница группы Spice Girls Виктория Бекхэм впервые прокомментировала слухи о разводе с супругом, футболистом Дэвидом Бекхэмом.
44-летняя звезда рассказала о семейной жизни со спортсменом в рамках женского саммита Forbes в Нью-Йорке, передает People. Бекхэм отрицает слухи о разводе и отмечает, что пытается найти баланс между карьерой и семейной жизнью. Отметим, информация о том, что Дэвид и Виктория Бекхэм живут раздельно стала причиной появления многочисленных слухов о разводе в западных СМИ.
«Я очень, очень сильно стараюсь. Я стараюсь быть лучшей мамой. Я стараюсь быть лучшей женой и лучшим профессионалом. Когда я возвращаюсь домой, я стараюсь выключать свой телефон и проводить время с детьми и Дэвидом», - отметила Бекхэм, подчеркнув, что они с супругом живут вместе.
Она также выразила благодарность супругу за поддержку и преданность.
«У меня есть поддержка моего необыкновенного мужа. Мы действительно прилагаем равные усилия в отношении воспитании детей и быта. Когда я ухожу на работу, он делает с детьми домашнее задание или готовит им еду», - отмечает она.
Напомним, Виктория и Дэвид Бекхэм поженились в июле 1999 года. У супругов четверо детей: 3 сына — Бруклин Джозеф, Ромео Джеймс, Круз Дэвид и дочь Харпер Севен.
Ранее звездное семейство проживало в Лос-Анджелесе, США, однако в 2013 году перебралось в Лондон, где Виктория занимается бизнесом – в частности, развивает свой модный бренд Victoria Beckham.
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