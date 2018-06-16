Я не модель. Жизель Бундхен рассказала о карьере и жизненных принципах

Одна из самых известных супермоделей в мире Жизель Бундхен снялась в новой фотосессии и дала откровенное интервью американской Библии моды Vogue.

37-летняя бразильская звезда, возглавлявшая рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира Forbes с 2002 по 2016 год, украсила обложку июльского номера глянца, а также снялась в ярком фотосете, автором которого выступил голландский дуэт фотографов Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин.

Помимо новых кадров, на страницах глянца появилось интервью, в котором Бундхен рассказала о модельном бизнесе, признавшись, что не считает себя моделью:

«Я не модель. Это всего лишь работа, которую я делаю и карьера, которая у меня была. Модельная индустрия позволила мне увидеть весь мир и хорошо заработать. Но я никогда не была моделью в том понимании, к которому все привыкли», - отметила звезда.

Бундхен также рассказала о своих жизненных принципах, признавшись, что считает изобилие товаров на модном рынке абсолютно бессмысленным:

«Людям кажется, что им нужно много вещей, но это не так. Просыпаясь утром, нужно задать себе вопрос «Что делает мою жизнь возможной?». Этот очень простой вопрос поможет вам правильно расставить приоритеты. Ответ прост – воздух, которым мы дышим, земля, на которую мы ступаем, пища, которую мы едим, вода, которую мы пьем и солнце, которое делает нас счастливыми. Если мы начнем понимать, что наша жизнь напрямую зависит от состояния нашей Земли и начнем ценить все эти дары, то, возможно, мы сможем сохранить ее здоровой и проявлять некоторую осторожность, избегая ее разрушения», - говорит она.

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