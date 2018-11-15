Я не кинозвезда и не знаменитость. Николь Кидман снялась в новом фотосете и рассказала о карьере в Голливуде

Голливудская актриса Николь Кидман стала главной героиней декабрьского номера американского бьюти-глянца Allure.

51-летняя кинозвезда снялась в новой фотосессии, а также рассказала о своей карьере, сообщив, что не считает себя знаменитостью.

«Я не считаю себя знаменитостью. Я не селебрити. Я не кинозвезда. Я – актриса. Бейонсе знаменитость, это совсем другие вещи», - заявила Кидман.

Актриса также рассказала об их с супругом Китом Урбаном утреннем ритуале, а также о дружбе с коллегой Риз Уизерспун, которая живет по соседству.

«Мы с Китом из Австралии, поэтому относимся к воде, как к целебному лекарству. У нас есть пляжный дом, и каждое утро, перед тем как позавтракать, мы купаемся в океане. Риз, которая живет по соседству, всегда говорит: «Что вы там делаете в воде, влюбленные птички?». Она смеется над нами, потому что редко купается в океане и называет нас сумасшедшими австралийцами», - рассказала звезда.

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