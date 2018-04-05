Я давала своей карьере максимальный срок 10 лет. Синди Кроуфорд рассказала, каково это – все еще быть супермоделью в 52 года

Американская супермодель Синди Кроуфорд стала главной героиней майского номера журнала Town & Country.

52-летняя легенда модельной индустрии позировала в нарядах из новых весенне-летних коллекций таких премиальных брендов, как Prada, Oscar de la Renta и Valentino. Автором съемки выступил Виктор Демаршелье, младший сын легендарного французского фотографа Патрика Демаршелье, который запечатлел Кроуфорд на фоне живописных пейзажей.

Публикация от TOWN&COUNTRY (@townandcountrymag) 4 Апр 2018 в 5:02 PDT

Помимо новой фотосессии, в свежем номере глянца появилось интервью, в котором Кроуфорд рассказала о своей карьере. Она призналась, что не ожидала, что ее карьера модели будет длиться так долго. Отметим, в возрасте 52 лет Кроуфорд продолжает сниматься в фотосессиях для глянцевых изданий, принимать участие в рекламных кампаниях таких брендов, как Versace, а также строить успешный бизнес, развивая собственный бренд косметики Meaningful Beauty.

«Когда мне было 20, я думала, что моя карьера будет длиться максимум 10 лет. Прошло очень много лет, но я все еще здесь», - говорит она.

Супермодель также рассказала о модельной карьере своих детей – 16-летней Кайи Гербер, которую можно увидеть на главных подиумах планеты, дефилирующей в нарядах таких культовых Домов моды, как Chanel и Valentino, а также 18-летнего Пресли Гербера, который строит карьеру не только модели, но и модного фотографа. Кроуфорд не скрывает, что принимает активное участие в развитии карьеры своих детей в модельном бизнесе и признается, что пока они не достигнут определенного возраста, хочет контролировать их действия:

«У них есть собственные агенты, но в течение первого года я контролировала все процессы на 100 процентов. Безусловно, я хочу дать им возможность руководить их собственной карьерой, но пока они не готовы к этому. Сейчас каждое их действие происходит с моего согласия и, конечно, меня это успокаивает», - говорит звезда.

По мнению Кроуфорд, детям нужно подавать хороший пример, ведь иногда простого разговора недостаточно:

«Дети не всегда вас слушают, но они всегда следят за тем, что вы делаете. Если вы вежливы с людьми, они учатся быть вежливыми. Если для вас в приоритете время, проведенное в кругу семьи, то для них совместное времяпровождение станет нормой. Если я буду постоянно ругать себя на глазах у своих детей и говорить, что я постарела, у меня много морщин, я не могу съесть этот кусочек торта, потому что стану толстой, то они будут вести себя точно так же. Вы всегда будете для них примером», - добавляет звездная мама.

Супермодель также добавила, что считает, что ее детям очень повезло, ведь они не знают, что такое тяжелая работа и бедность. В свою очередь, в их возрасте Кроуфорд приходилось работать, чтобы помогать своей семье. Она тяжело трудилась на кукурузных полях, получая 4 доллара в час, пока не начала модельную карьеру в 17 лет и стала зарабатывать по 1 тысяче долларов в день.

«Моим детям очень повезло, потому что деньги не являются для них мотивирующим фактором в этот момент в их жизни. Но деньги были мотивацией для меня, когда я начала свою карьеру. Я все время чувствовала ответственность перед своей семьей и работала все время», - подытожила она.

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