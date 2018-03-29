Я чувствовала себя беспомощной. Звезда Трансформеров рассказала, как известность сделала ее несчастной

Американская актриса Меган Фокс, исполнившая роль Микаэлы Бейнс в Трансформерах, впервые за долгое время дала интервью, в котором рассказала о том, как известность повлияла на ее жизнь.

31-летняя кинозвезда, которую в последнее время все реже можно увидеть на красных дорожках и на больших экранах, стала главной героиней нового номера журнала Style Verify Magazine. В интервью изданию Фокс рассказала о своих непростых отношениях с прессой и о том, как жизнь на виду у всего мира сделала ее несчастной.

«Как минимум несколько раз я чувствовала издевательское отношение со стороны прессы, да и обычных людей. Людям нравится использовать мою историю и мои собственные слова против меня. Я чувствовала себя абсолютно беспомощной, пытаясь оставаться искренней», - сообщила Фокс.

Актриса также обвинила западные СМИ в том, что в большинстве случаев они меняют суть сказанных знаменитостью слов, чтобы создать скандал.

«Таблоиды просто меняли суть сказанных мною слов, чтобы было больше драмы, и чтобы привлечь больше внимания. Я чувствовала себя обескураженной и не понимала, как мне следует вести себя, работая в этой отрасли и как давать интервью. Вне зависимости от того, насколько позитивными были мои намерения, каждый раз, когда я открывала свой рот, это становилось чем-то невероятно скандальным и негативным. А затем моя душа разрывалась на части», - заявила актриса.

Справиться с давлением, по признанию актрисы, ей помог «взгляд со стороны».

«Мне кажется, мне помогли «духовные поиски». Мне нужно было посмотреть на ситуацию с высоты птичьего полета, чтобы иметь определенную ясность и объективность. Нужно просто не персонализировать ситуацию. Нужно смотреть на подобные вещи издалека, не принимая все близко к сердцу. Это позволит не ощущать себя жертвой, и вернет силу и веру в себя», - признается звезда.

Помимо интервью, в свежем номере Style Verify Magazine появились откровенные кадры с Меган Фокс, которая позировала в нижнем белье из новой коллекции бренда Frederick's of Hollywood, совладельцем которого она является.

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