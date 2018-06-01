Я бы не хотела, чтобы моя дочь занималась теннисом. Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс рассказала о семье, спорте и послеродовой депрессии

Американская профессиональная теннисистка Серена Уильямс стала главной героиней июльского номера модного журнала Harper’s Bazaar.
36-летняя спортсменка снялась в яркой летней фотосессии, а также дала интервью, в котором откровенно рассказала о том, как боролась с послеродовой депрессией после появления на свет дочери Олимпии.
Напомним, Уияльмс родила дочь 1 сентября 2017 года от сооснователя сайта Reddit Алексиса Оганяна. После экстренного кесарева сечения у спортсменки начались осложнения – легочная эмболия, которая привела к хирургическому вмешательству. Ранее Уильямс сообщила, что из-за сильного кашля у нее разошлись швы после кесарева, в результате чего она провела в больнице шесть недель после родов.
«Честно говоря, иногда я прихожу к мысли, что я все еще борюсь с послеродовой депрессией. Мне кажется, об этом нужно чаще говорить публично и предупреждать женщин о «четвертом триместре», который является частью беременности. Это был настоящий кошмар. Однажды я не могла найти бутылочку Олимпии и это так расстроило меня, что я расплакалась», - говорит она.
Уияльмс также призналась, что не хотела бы, чтобы ее дочь стала профессиональной теннисисткой.
«Я не знаю ни одного теннисиста, который хочет, чтобы его ребенок занимался профессиональным теннисом. Я хочу, чтобы она занималась тем, что ей нравится. Я хочу, чтобы ее радовала ее профессия», - признается спортсменка.
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