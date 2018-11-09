Из Сербии с любовью. СМИ сообщили о романе Деми Мур с женщиной-стилистом

Американские журналисты рассекретили роман известной голливудской актрисы Деми Мур с сербской стилисткой.
55-летняя кинозвезда накануне была сфотографирована в Белграде на прогулке с ее предполагаемой возлюбленной, 43-летней Машей Мандзуки.
Согласно информации, опубликованной порталом Radar Online, пара встречается уже два года и вместе воспитывает дочь Мандзуки – двухлетнюю девочку по имени Руми. У стилистки также есть пятилетний сын.
«У Деми и Маши очень теплые, доверительные и нежные отношения. Деми стала для дочери Маши второй мамой», - сообщает инсайдер.
Источник также отметил, что возлюбленная актрисы уже познакомилась с ее тремя детьми от брака с Брюсом Уиллисом. Кроме того, прошлое Рождество Мур и Мандзуки провели вместе со своими детьми от прошлых отношений на курорте в Айдахо.
Мур не комментирует слухи о романе с Мандзуки. Также актриса не подтверждает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.
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