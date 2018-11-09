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Из Сербии с любовью. СМИ сообщили о романе Деми Мур с женщиной-стилистом

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Деми Мур встречается с женщиной
© Instagram

Деми Мур встречается с женщиной

Американские журналисты рассекретили роман известной голливудской актрисы Деми Мур с сербской стилисткой.

55-летняя кинозвезда накануне была сфотографирована в Белграде на прогулке с ее предполагаемой возлюбленной, 43-летней Машей Мандзуки.

Согласно информации, опубликованной порталом Radar Online, пара встречается уже два года и вместе воспитывает дочь Мандзуки – двухлетнюю девочку по имени Руми. У стилистки также есть пятилетний сын.

«У Деми и Маши очень теплые, доверительные и нежные отношения. Деми стала для дочери Маши второй мамой», - сообщает инсайдер.

Источник также отметил, что возлюбленная актрисы уже познакомилась с ее тремя детьми от брака с Брюсом Уиллисом. Кроме того, прошлое Рождество Мур и Мандзуки провели вместе со своими детьми от прошлых отношений на курорте в Айдахо.

Мур не комментирует слухи о романе с Мандзуки. Также актриса не подтверждает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

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Публикация от @demimoorebrasil

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Публикация от @demimoorebrasil

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Публикация от @demimoorebrasil

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