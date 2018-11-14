Из Парижа с любовью. Наталья Водянова показала свою большую семью

Супермодель Наталья Водянова поделилась с поклонниками редким семейным кадром, сделанным во время празднования 89-летия ее бабушки Ларисы Гавриловны.

36-летняя звезда мировой индустрии моды решила устроить для любимой бабушки роскошный день рождения и собрать всю семью в Париже в мишленовском ресторане Le Pré Catelan.

В Instagram появилось фото, сделанное на праздновании, на котором изображена большая семья Водяновой. В подписи к семейному снимку, на котором Водянова позирует с бабушкой, супругом Антуаном Арно и детьми, она еще раз поздравила именинницу с праздником:

«Семейное застолье с Бабуней во главе - ничего не может быть лучше, когда родные собираются вместе и тосты звучат на русском! С твоим 89м днем рождения, моя дорогая Бабуничка!», - написала звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 11 Ноя 2018 в 4:35 PST

Ранее Водянова выразила свою любовь к Парижу и опубликовала серию снимков, сделанных во время пребывания в любимом городе.

Супермодель показала фото, сделанные во время подготовки к съемкам рекламных кампаний, а также снимки, сделанные во время прогулок по Парижу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 3 Ноя 2018 в 5:04 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 13 Ноя 2018 в 5:51 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) 9 Ноя 2018 в 7:11 PST

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