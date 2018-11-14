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Из Парижа с любовью. Наталья Водянова показала свою большую семью

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Водянова собрала свою большую семью в Париже
© Instagram

Водянова собрала свою большую семью в Париже

Супермодель Наталья Водянова поделилась с поклонниками редким семейным кадром, сделанным во время празднования 89-летия ее бабушки Ларисы Гавриловны.

36-летняя звезда мировой индустрии моды решила устроить для любимой бабушки роскошный день рождения и собрать всю семью в Париже в мишленовском ресторане Le Pré Catelan.

В Instagram появилось фото, сделанное на праздновании, на котором изображена большая семья Водяновой. В подписи к семейному снимку, на котором Водянова позирует с бабушкой, супругом Антуаном Арно и детьми, она еще раз поздравила именинницу с праздником:

«Семейное застолье с Бабуней во главе - ничего не может быть лучше, когда родные собираются вместе и тосты звучат на русском! С твоим 89м днем рождения, моя дорогая Бабуничка!», - написала звезда.

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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

Ранее Водянова выразила свою любовь к Парижу и опубликовала серию снимков, сделанных во время пребывания в любимом городе.

Супермодель показала фото, сделанные во время подготовки к съемкам рекламных кампаний, а также снимки, сделанные во время прогулок по Парижу.

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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

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