Из Парижа с любовью. Наталья Водянова показала свою большую семью

Супермодель Наталья Водянова поделилась с поклонниками редким семейным кадром, сделанным во время празднования 89-летия ее бабушки Ларисы Гавриловны.
36-летняя звезда мировой индустрии моды решила устроить для любимой бабушки роскошный день рождения и собрать всю семью в Париже в мишленовском ресторане Le Pré Catelan.
В Instagram появилось фото, сделанное на праздновании, на котором изображена большая семья Водяновой. В подписи к семейному снимку, на котором Водянова позирует с бабушкой, супругом Антуаном Арно и детьми, она еще раз поздравила именинницу с праздником:
«Семейное застолье с Бабуней во главе - ничего не может быть лучше, когда родные собираются вместе и тосты звучат на русском! С твоим 89м днем рождения, моя дорогая Бабуничка!», - написала звезда.
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Ранее Водянова выразила свою любовь к Парижу и опубликовала серию снимков, сделанных во время пребывания в любимом городе.
Супермодель показала фото, сделанные во время подготовки к съемкам рекламных кампаний, а также снимки, сделанные во время прогулок по Парижу.
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