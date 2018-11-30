История любви в объективе Энни Лейбовиц. Как познакомились Приянка Чопра и Ник Джонас

В субботу, 1 декабря, индийская актриса, модель и певица выйдет замуж за американского певца, композитора и актера Ника Джонаса. Свадьба состоится в Джоджпуре, Индия. Она пройдет по христианскому, а затем, 2 декабря, по индийскому обряду.

Увидев Прияку в первый раз Ник тут же стал перед ней на одно колено.

26-летний Ник Джонас младше своей избранницы на 10 лет, и хотя он выглядит почти также свежо, как и на обложке американского журнала для подростков Tiger Beat 10-летней давности, он, при этом выглядит старше и серьезнее Приянки, отмечает издание Vogue, которое записало интервью с Ником и Приянкой для декабрьского номера.

Он упал перед ней на колени на Vanity Fair Oscar party в прошлом году. Он был в баре, на нем был бархатный костюм, петлицу украшала белая роза. Он заметил Приянку, которая протискивалась между гостей в роскошном платье Michael Kors.

«Я отставил выпивку, - рассказал издании Ник Джонас, - и упал перед ней на одно колено на глазах у всех присутствующих, - И очень громко закричал: «Ты существуешь! Где ты пропадала всю мою жизнь?»

На самом деле на тот момент они уже не были такими уж незнакомцами. Уже около месяца они переписывались друг с другом. Затем Ральф Лорен пригласил их вместе на Met Gala 2017, не знаю, об их романтической переписке.

Фото: Annie Leibovitz, Vogue, January 2019

Пару окружали знаки и химия. Вспоминая начало любви, Приянка отметила, что первый раз почувствовала любовь к Нику на свидании в Лос Анджелесе: «Он тогда сказал: «Мне нравится, как ты смотришь на мир. Мне нравится твой мир». Как девушке, мне никто никогда не говорил: «Мне нравится твоя амбициозность. Всегда все было наоборот».

«Ник первым отправил мне сообщение», - сказала Приянка.

Ник подтвердил. А потом он написал сообщение партнеру Приянки по сериалу Куантико: «Приянка. Вау». И это на меня не похоже. Я так никогда не говорю».

Потом Ник отправил Приянке еще одно сообщение: «Я постоянно слышу от своих друзей, что мы с тобой должны познакомиться». «Я предложил дату: «6 сентября 2016 года», - рассказал Джонас. – Мы сверили ее в календарях. Приянка ответила, что ее команда может прочесть это сообщение. Почему бы тебе просто не отправить мне смс.

Фото: Annie Leibovitz, Vogue, January 2019

«Так мальчик получил мой номер», - подзадорила любимого Приянка.

«Мы дальше переписывались, слегка флиртуя, - добавил Джонас, - А затем была Оскаровская вечеринка. Затем был в гостях в квартире Карлайл и Приянки. «Потом немного обнялись. Он похлопал меня по спине на прощанье», - добавила Чопра.

«Мы не целовались. Ничего такого не было», - сказал Ник.

«Ник дал задний ход», - сказала Приянка, с недовольным видом.

«Она до сих пор расстроена».

«Твоя мама же была дома. Я думал, что мы проведем респектабельный вечер».

«Было бы уважением, если бы ты меня спросил».

Затем был Met Gala и еще череда чудесный вечеринок. А уже завтра пара вступит в брак.

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