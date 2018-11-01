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Insta-хроника: Тина Кароль, Ким Кардашьян, Джиджи Хадид, Надя Дорофеева и другие звезды отметили Хэллоуин 2018

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Кайли Дженнер выбрала для Хэллоуина 2018 образ Барби
© Instagram

Кайли Дженнер выбрала для Хэллоуина 2018 образ Барби

Вчера, 31 октября состоялось празднование Хэллоуина 2018 – карнавала нечистой силы.

Мировые и украинские звезды присоединились к празднованию, продемонстрировав свои хэллоуинские образы на личных страницах в Instagram. Знаменитости нарядились в принцесс, кукол Барби, героинь культовых фильмов и другие яркие образы.

НВ Style собрал самые яркие хэллоуинские образы звезд из Instagram – от украинской певицы Тины Кароль в образе Белой королевы из сказки Алиса в стране чудес до американской супермодели Джиджи Хадид в образе жуткой тыквы.

Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Кендалл Дженнер, Хлои Кардашьян и Кортни Кардашьян превратились в ангелов Victoria’s Secret

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Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

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Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Алессандра Амбросио вместе со своей дочкой перевоплотились в героев культовой игры Марио

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Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

Кайли Дженнер примерила сразу несколько ярких образов – куклы Барби и ангела Victoria’s Secret

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

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Публикация от Kylie (@kyliejenner)

Джессика Альба выбрала костюм единорога, в то время как ее семья вместе с детьми и супругом перевоплотились в жирафов

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Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba)

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Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba)

Звезда Игры престолов, актриса Софи Тернер и певец Джо Джонас выбрали образы из семейки Аддамсов

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Публикация от Sophie Turner (@sophiet)

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Публикация от Sophie Turner (@sophiet)

Супермодель Белла Хадид и ее бойфренд, рэпер The Weeknd перевоплотились в героев мультфильма Ужас перед Рождеством

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Публикация от ???? (@bellahadid)

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Публикация от ???? (@bellahadid)

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Публикация от ???? (@bellahadid)

Украинская певица Тина Кароль отметила Хэллоуин 2018 в образе Белой королевы из Алисы в стране чудес

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Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Иван Дорн стал вампиром в хэллоуинскую ночь

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Публикация от Ivan Dorn (@dorn_ivan)

Американская певица Бейонсе стала точной копией Тони Брекстон

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Публикация от Beyoncé (@beyonce)

45-летняя модель Хайди Клум и ее 29-летний бойфренд Том Каулитц стали Шреком и Фионой

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Украинская певица Надя Дорофеева превратилась в Клеопатру

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Супермодель Джиджи Хадид выбрала образ жуткой тыквы

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Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Голливудская актриса Николь Кидман перевоплотилась в кокетливую кошечку, а ее супруг Кит Урбан – в ниндзя

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Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman)

Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес отмечали Хэллоуин 2018 вместе с детьми в жутких масках

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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