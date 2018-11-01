Insta-хроника: Тина Кароль, Ким Кардашьян, Джиджи Хадид, Надя Дорофеева и другие звезды отметили Хэллоуин 2018

Вчера, 31 октября состоялось празднование Хэллоуина 2018 – карнавала нечистой силы.
Мировые и украинские звезды присоединились к празднованию, продемонстрировав свои хэллоуинские образы на личных страницах в Instagram. Знаменитости нарядились в принцесс, кукол Барби, героинь культовых фильмов и другие яркие образы.
НВ Style собрал самые яркие хэллоуинские образы звезд из Instagram – от украинской певицы Тины Кароль в образе Белой королевы из сказки Алиса в стране чудес до американской супермодели Джиджи Хадид в образе жуткой тыквы.
Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Кендалл Дженнер, Хлои Кардашьян и Кортни Кардашьян превратились в ангелов Victoria’s Secret
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Алессандра Амбросио вместе со своей дочкой перевоплотились в героев культовой игры Марио
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Кайли Дженнер примерила сразу несколько ярких образов – куклы Барби и ангела Victoria’s Secret
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Джессика Альба выбрала костюм единорога, в то время как ее семья вместе с детьми и супругом перевоплотились в жирафов
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Звезда Игры престолов, актриса Софи Тернер и певец Джо Джонас выбрали образы из семейки Аддамсов
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Супермодель Белла Хадид и ее бойфренд, рэпер The Weeknd перевоплотились в героев мультфильма Ужас перед Рождеством
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Украинская певица Тина Кароль отметила Хэллоуин 2018 в образе Белой королевы из Алисы в стране чудес
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Иван Дорн стал вампиром в хэллоуинскую ночь
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Американская певица Бейонсе стала точной копией Тони Брекстон
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45-летняя модель Хайди Клум и ее 29-летний бойфренд Том Каулитц стали Шреком и Фионой
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Украинская певица Надя Дорофеева превратилась в Клеопатру
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Супермодель Джиджи Хадид выбрала образ жуткой тыквы
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Голливудская актриса Николь Кидман перевоплотилась в кокетливую кошечку, а ее супруг Кит Урбан – в ниндзя
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Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес отмечали Хэллоуин 2018 вместе с детьми в жутких масках
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