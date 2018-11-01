Insta-хроника: Тина Кароль, Ким Кардашьян, Джиджи Хадид, Надя Дорофеева и другие звезды отметили Хэллоуин 2018

Вчера, 31 октября состоялось празднование Хэллоуина 2018 – карнавала нечистой силы.

Мировые и украинские звезды присоединились к празднованию, продемонстрировав свои хэллоуинские образы на личных страницах в Instagram. Знаменитости нарядились в принцесс, кукол Барби, героинь культовых фильмов и другие яркие образы.

НВ Style собрал самые яркие хэллоуинские образы звезд из Instagram – от украинской певицы Тины Кароль в образе Белой королевы из сказки Алиса в стране чудес до американской супермодели Джиджи Хадид в образе жуткой тыквы.

Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Кендалл Дженнер, Хлои Кардашьян и Кортни Кардашьян превратились в ангелов Victoria’s Secret

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 31 Окт 2018 в 4:53 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) 31 Окт 2018 в 4:14 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 31 Окт 2018 в 7:28 PDT

Алессандра Амбросио вместе со своей дочкой перевоплотились в героев культовой игры Марио

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 31 Окт 2018 в 9:29 PDT

Кайли Дженнер примерила сразу несколько ярких образов – куклы Барби и ангела Victoria’s Secret

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 31 Окт 2018 в 6:20 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 31 Окт 2018 в 6:14 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 31 Окт 2018 в 11:13 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 31 Окт 2018 в 8:57 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 31 Окт 2018 в 9:34 PDT

Джессика Альба выбрала костюм единорога, в то время как ее семья вместе с детьми и супругом перевоплотились в жирафов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba) 31 Окт 2018 в 10:09 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba) 1 Ноя 2018 в 3:31 PDT

Звезда Игры престолов, актриса Софи Тернер и певец Джо Джонас выбрали образы из семейки Аддамсов

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sophie Turner (@sophiet) 1 Ноя 2018 в 12:20 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sophie Turner (@sophiet) 31 Окт 2018 в 10:47 PDT

Супермодель Белла Хадид и ее бойфренд, рэпер The Weeknd перевоплотились в героев мультфильма Ужас перед Рождеством

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???? (@bellahadid) 31 Окт 2018 в 11:03 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???? (@bellahadid) 31 Окт 2018 в 9:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ???? (@bellahadid) 31 Окт 2018 в 7:26 PDT

Украинская певица Тина Кароль отметила Хэллоуин 2018 в образе Белой королевы из Алисы в стране чудес

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 1 Ноя 2018 в 12:40 PDT

Иван Дорн стал вампиром в хэллоуинскую ночь

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivan Dorn (@dorn_ivan) 31 Окт 2018 в 12:26 PDT

Американская певица Бейонсе стала точной копией Тони Брекстон

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyoncé (@beyonce) 30 Окт 2018 в 12:53 PDT

45-летняя модель Хайди Клум и ее 29-летний бойфренд Том Каулитц стали Шреком и Фионой

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 31 Окт 2018 в 3:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 31 Окт 2018 в 6:04 PDT

Украинская певица Надя Дорофеева превратилась в Клеопатру

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 31 Окт 2018 в 12:21 PDT

Супермодель Джиджи Хадид выбрала образ жуткой тыквы

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 31 Окт 2018 в 1:30 PDT

Голливудская актриса Николь Кидман перевоплотилась в кокетливую кошечку, а ее супруг Кит Урбан – в ниндзя

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman) 31 Окт 2018 в 9:34 PDT

Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес отмечали Хэллоуин 2018 вместе с детьми в жутких масках

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 31 Окт 2018 в 2:38 PDT

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