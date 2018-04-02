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Insta-хроника: как звезды отметили Пасху 2018

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Insta-хроника: как звезды отметили Пасху 2018
© Instagram

В воскресенье, 1 апреля христиане западного обряда отпраздновали Пасху.

Уже по традиции, в Светлое Христово Воскресение мировые знаменитости, включая актеров, музыкантов и моделей, публиковали на своих страницах в Instagram яркие кадры, сделанные во время празднования Пасхи.

НВ Style предлагает узнать, как звезды отметили католическую Пасху 2018.

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Публикация от P!NK (@pink)

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