Insta-хроника: как звезды отметили Пасху 2018

В воскресенье, 1 апреля христиане западного обряда отпраздновали Пасху.
Уже по традиции, в Светлое Христово Воскресение мировые знаменитости, включая актеров, музыкантов и моделей, публиковали на своих страницах в Instagram яркие кадры, сделанные во время празднования Пасхи.
НВ Style предлагает узнать, как звезды отметили католическую Пасху 2018.
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