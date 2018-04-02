Insta-хроника: как звезды отметили Пасху 2018

В воскресенье, 1 апреля христиане западного обряда отпраздновали Пасху.

Уже по традиции, в Светлое Христово Воскресение мировые знаменитости, включая актеров, музыкантов и моделей, публиковали на своих страницах в Instagram яркие кадры, сделанные во время празднования Пасхи.

НВ Style предлагает узнать, как звезды отметили католическую Пасху 2018.

Смотрите также

Николь Кидман

Публикация от Nicole Kidman (@nicolekidman) 31 Мар 2018 в 12:02 PDT

Джессика Бил

Публикация от Jessica Biel (@jessicabiel) 1 Апр 2018 в 11:31 PDT

Риз Уизерспун

Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) 1 Апр 2018 в 10:21 PDT

Серена Уильямс

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams) 1 Апр 2018 в 10:46 PDT

София Вергара

Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) 31 Мар 2018 в 4:14 PDT

Принцесса Евгения

Публикация от Princess Eugenie (@princesseugenie) 30 Мар 2018 в 8:07 PDT

Кайли Дженнер

Публикация от Kylie Jenner (@kyliesnapchat) 1 Апр 2018 в 12:20 PDT

Публикация от Kylie Jenner (@kyliesnapchat) 1 Апр 2018 в 12:32 PDT

Зои Кравиц

Публикация от Zoë Kravitz (@zoeisabellakravitz) 1 Апр 2018 в 12:28 PDT

Виктория Бекхэм

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 1 Апр 2018 в 7:25 PDT

Майли Сайрус

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus) 30 Мар 2018 в 10:53 PDT

Гвинет Пэлтроу

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 1 Апр 2018 в 4:58 PDT

Мадонна

Публикация от Madonna (@madonna) 1 Апр 2018 в 3:49 PDT

Пинк

Публикация от P!NK (@pink) 1 Апр 2018 в 10:28 PDT

Сара Джессика Паркер

Публикация от SJP (@sarahjessicaparker) 1 Апр 2018 в 5:10 PDT

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook