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Insta-хроника. Как звезды отметили День независимости США

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Риз Уизерспун отметила День независимости США в стильных нарядах в оттенках американского флага
© Instagram

Риз Уизерспун отметила День независимости США в стильных нарядах в оттенках американского флага

В минувшую среду, 4 июля в Америке отметили один из главных национальных праздников - День независимости США.

Этот день американцы традиционно отмечают с праздничными барбекю, фейерверками и яркими фото в Instagram. Знаменитости не стали исключением и поделились с поклонниками снимками, сделанными во время празднования 4th of July.

НВ Style собрал лучшие кадры звезд, опубликованные в честь Дня независимости США, в Insta-фотоподборке.

Гвинет Пэлтроу

Блейк Лайвли

Кендалл Дженнер

Джессика Альба

Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba)

Дрю Берримор

Эллен Дедженерес

Галь Гадот

Ирина Шейк

Джиджи Хадид

Риз Уизерспун

Кейт Хадсон

Мадонна

Кейт Аптон

Оливия Калпо

Синди Кроуфорд

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