Insta-хроника. Как звезды отметили День независимости США

Риз Уизерспун отметила День независимости США в стильных нарядах в оттенках американского флага

В минувшую среду, 4 июля в Америке отметили один из главных национальных праздников - День независимости США.

Этот день американцы традиционно отмечают с праздничными барбекю, фейерверками и яркими фото в Instagram. Знаменитости не стали исключением и поделились с поклонниками снимками, сделанными во время празднования 4th of July.

НВ Style собрал лучшие кадры звезд, опубликованные в честь Дня независимости США, в Insta-фотоподборке.

Гвинет Пэлтроу

Публикация от Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) 4 Июл 2018 в 2:43 PDT

Блейк Лайвли

Публикация от Blake Lively (@blakelively) 4 Июл 2018 в 2:50 PDT

Кендалл Дженнер

Публикация от Kris Jenner (@krisjenner) 4 Июл 2018 в 10:50 PDT

Джессика Альба

Публикация от Jessica Alba (@jessicaalba) 4 Июл 2018 в 7:24 PDT

Дрю Берримор

Публикация от Drew Barrymore (@drewbarrymore) 4 Июл 2018 в 9:55 PDT

Эллен Дедженерес

Публикация от Ellen (@theellenshow) 4 Июл 2018 в 11:15 PDT

Галь Гадот

Публикация от Gal Gadot (@gal_gadot) 4 Июл 2018 в 12:01 PDT

Ирина Шейк

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 4 Июл 2018 в 10:47 PDT

Джиджи Хадид

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 4 Июл 2018 в 12:55 PDT

Риз Уизерспун

Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) 4 Июл 2018 в 11:49 PDT

Кейт Хадсон

Публикация от Kate Hudson (@katehudson) 4 Июл 2018 в 12:30 PDT

Мадонна

Публикация от Madonna (@madonna) 4 Июл 2018 в 11:01 PDT

Кейт Аптон

Публикация от Kate Upton (@kateupton) 4 Июл 2018 в 11:38 PDT

Оливия Калпо

Публикация от Olivia Culpo (@oliviaculpo) 4 Июл 2018 в 11:09 PDT

Синди Кроуфорд

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) 4 Июл 2018 в 6:07 PDT

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