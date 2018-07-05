Insta-хроника. Как звезды отметили День независимости США

В минувшую среду, 4 июля в Америке отметили один из главных национальных праздников - День независимости США.
Этот день американцы традиционно отмечают с праздничными барбекю, фейерверками и яркими фото в Instagram. Знаменитости не стали исключением и поделились с поклонниками снимками, сделанными во время празднования 4th of July.
НВ Style собрал лучшие кадры звезд, опубликованные в честь Дня независимости США, в Insta-фотоподборке.
Гвинет Пэлтроу
Блейк Лайвли
Кендалл Дженнер
Джессика Альба
Дрю Берримор
Эллен Дедженерес
Галь Гадот
Ирина Шейк
Джиджи Хадид
Риз Уизерспун
Кейт Хадсон
Мадонна
Кейт Аптон
Оливия Калпо
Синди Кроуфорд
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