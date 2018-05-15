Иногда мне не хочется быть Беллой. Супермодель Белла Хадид дала откровенное интервью об индустрии моды

Американская супермодель Белла Хадид стала главной героиней июньско-июльского номера американского глянца Harper’s Bazaar.

На страницах издания появилась новая модная съемка с 21-летней Хадид, которая позировала норвежскому фотографу Сельве Суннсбе в нарядах из новых подиумных коллекций таких домов моды, как Valentino Haute Couture, Armani Prive и Giambattista Valli Haute Couture.

Помимо новых кадров, в свежем номере Harper’s Bazaar была опубликована откровенная беседа Хадид с ее сестрой, моделью Джиджи Хадид, которая выступила приглашенным интервьюером. В интервью Белла рассказала о «второй стороне медали» индустрии моды.

«Люди говорят, что у меня всегда одно и то же выражение лица и что у меня нет эмоций. Но они не понимают, что это – результат моей профессиональной деятельности. Фотографы на съемочной площадке всегда заставляют меня скрывать улыбку и выглядеть беззаботно, сдерживая эмоции. Но это не я. Джиджи, ты знаешь меня всю жизнь и можешь подтвердить, что я с самого детства люблю смеяться и всегда улыбаюсь», - призналась Хадид.

Звезда сообщила, что публичная жизнь, вопреки распространенному мнению о ее неоспоримых преимуществах, на самом деле не всегда приносит радость:

«На протяжении некоторого времени я все время сражалась – с собой, с людьми в сети, которые пишут обо мне какие-то грубые вещи. И это сбило меня с пути. Когда люди говорят, что я выгляжу злой или раздраженной, и критикуют меня, мне хочется напомнить им, что я такой же человек, как и они все – возможно, у меня просто был тяжелый день. А возможно я только что плакала. Ведь вы никогда не знаете, что на самом деле происходит с человеком», - сообщила она.

Супермодель добавила, что иногда ей не хочется быть Беллой Хадид:

«С самого утра я стараюсь на протяжении, как минимум, 30 минут не подходить к своему телефону, чтобы дать своему мозгу возможность нормально «запуститься» и не думать об этом сумасшедшем потоке информации. Иногда мне просто хочется побыть собой. Мне хочется всего 30 минут не быть Беллой», - отметила она.

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